醫護採檢僅領到9元？王必勝喊弔詭：規定要分300元

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台北市立聯合醫院內科醫師姜冠宇接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，疫情期間，第一線採檢工作人員，少說都有幾千元的採檢獎金，大約是每月2000至3000元、每月發放，申報上每一條項目也都可以申報。
姜冠宇分析，還是要看整體金流，會不會是可能只有某一天的獎金，或是前面還有發放其餘部分等。他也認為，「只給人家那種幾塊錢，你明明就知道人家會有心理問題，你還這樣做，這樣不是羞辱人家嗎？所以我覺得一個主管不太可能會這樣子去做」。
王必勝說明，採檢費用為500元，有規定至少300元要分給採檢人員，指揮中心把費用撥給醫院做分配，「沒有所謂9元的項目」，會再向醫院了解狀況。
王必勝也說，醫院分發金額有時會多退少補，「這個很複雜」，醫院有時發放獎金匯多退少補，都使用同一個名目，這些行政作業其實在醫院都很常見，「我們沒有人會去訂所謂的9元這種的費用，這是不可能的」。
王必勝強調，有採檢事實，至少都會獲得300元，但醫院每個人處理的狀況與值勤時間不同，還要精算，至於蘇一峰稱不能重複申報，王必勝回應，若不能重複，「那就是0呀，怎麼會有9元，這個也是有點弔詭」，會再請同仁了解是哪一家醫院。