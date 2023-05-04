揭郭台銘民調勝侯友宜　許立明：藍提名機制不明、民進黨審慎以對

醫護採檢僅領到9元？王必勝喊弔詭：規定要分300元

▲衛福部次長王必勝認為，9元這數字太弔詭，採檢費用為500元，有規定至少300元要分給採檢人員。（圖／記者許若茵攝，2023.05.04）
▲衛福部次長王必勝認為，9元這數字太弔詭，採檢費用為500元，有規定至少300元要分給採檢人員。（圖／記者許若茵攝，2023.05.04）

記者許若茵／台北報導

醫師蘇一峰表示，有醫學中心護理人員，一個月在第一線幫忙採檢上百位疑似患者，但最後只領到9元的採檢獎金。對此，衛福部次長王必勝認為，9元這數字太弔詭，採檢費用為500元，有規定至少300元要分給採檢人員，還需要釐清發放作業狀況。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文表示，有醫學中心護理人員，一個月辛苦第一線幫忙採檢上百位疑似患者，但最後領到9元的採檢獎金。有醫師留言，採檢費用是實名制管理，有問題的是醫院或是單位，不會是政府，政府負責審核名單跟採檢事實，蘇則回應，醫院申請只能申報一項，若是決定申請確診照顧費用一項，採檢補助費用就不給申報。

台北市立聯合醫院內科醫師姜冠宇接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，疫情期間，第一線採檢工作人員，少說都有幾千元的採檢獎金，大約是每月2000至3000元、每月發放，申報上每一條項目也都可以申報。

姜冠宇分析，還是要看整體金流，會不會是可能只有某一天的獎金，或是前面還有發放其餘部分等。他也認為，「只給人家那種幾塊錢，你明明就知道人家會有心理問題，你還這樣做，這樣不是羞辱人家嗎？所以我覺得一個主管不太可能會這樣子去做」。

王必勝說明，採檢費用為500元，有規定至少300元要分給採檢人員，指揮中心把費用撥給醫院做分配，「沒有所謂9元的項目」，會再向醫院了解狀況。

王必勝也說，醫院分發金額有時會多退少補，「這個很複雜」，醫院有時發放獎金匯多退少補，都使用同一個名目，這些行政作業其實在醫院都很常見，「我們沒有人會去訂所謂的9元這種的費用，這是不可能的」。

王必勝強調，有採檢事實，至少都會獲得300元，但醫院每個人處理的狀況與值勤時間不同，還要精算，至於蘇一峰稱不能重複申報，王必勝回應，若不能重複，「那就是0呀，怎麼會有9元，這個也是有點弔詭」，會再請同仁了解是哪一家醫院。

新冠疫情升溫！羅一鈞示警：3疾病恐捲土重來

走過1197日指揮中心落幕！王必勝鞠躬：我們完成任務了

指揮中心表揚會「2單位拒出席」　陳時中喊多溝通、王必勝回應

指揮中心表揚晚會將登場！機師工會拒出席：行政訴訟進行中

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀