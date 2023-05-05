NBA季後賽／Chris Paul確定缺席G3　太陽主場關鍵保衛戰面臨危機

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腹股溝拉傷不是可以快速復原的傷病，不過此前在受訪時，太陽總教練Monty Williams稱Paul並沒有出現撕裂或其他更嚴重的傷勢情況，有信心他能在這個系列賽中回歸。
如果Paul不能打，球隊將不得不讓一些替補球員取代他的上場時間，而有鑑於Cameron Payne、Damion Lee和Landry Shamet等人目前的狀況，這無疑讓人感到有些悲觀。
Devin Booker和Kevin Durant在本系列賽前2戰場均分別打了42.5分鐘和40分鐘，第3戰在Paul缺陣的情況下，恐怕將不得不承擔更多責任。Durant表示，「無論對我們有什麼要求，要我們要打更多的時間、出手更多的球，那我們都必須嘗試去做到。」
金塊總教練Michael Malone則說，Paul是有史以來最偉大的控球後衛之一，不過無論這名球員是否上場，重點還是在於球隊能否做好自己，「這不會改變我們的想法、我們的目標和正在努力去完成的事。」
第3戰將會在本周六進行，Williams此前受訪時聲稱，Terrence Ros和TJ Warren將可能在這場比賽中獲得出場時間。
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