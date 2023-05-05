NBA季後賽／慘！Chris Paul至少缺席一週　恐與太陽提前放暑假

NBA季後賽／Chris Paul確定缺席G3　太陽主場關鍵保衛戰面臨危機

▲Chris Paul跛腳退場休息，之後就沒有上場，G3能否復原仍是未知數。（圖／美聯社／達志影像）
▲Chris Paul跛腳退場休息，之後就沒有上場，G3能否復原仍是未知數。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

鳳凰城太陽在次輪季後賽前兩戰打完處於0-2落後，在回到主場後，對他們不利的消息仍繼續傳來，今(5)日Chris Paul確定將因左側腹股溝拉傷，而缺席次輪季後賽第3場比賽。

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在G2的賽事中，Paul下半場因為左側腹股溝拉傷在比賽中離場，最終太陽也難以和金塊抗衡，在客場連續兩場吞敗，若G3不能在主場扳回一城，那將陷入0-3的絕對落後。在此之前於NBA中，還沒有球隊能夠在這個局面下翻盤。

腹股溝拉傷不是可以快速復原的傷病，不過此前在受訪時，太陽總教練Monty Williams稱Paul並沒有出現撕裂或其他更嚴重的傷勢情況，有信心他能在這個系列賽中回歸。

如果Paul不能打，球隊將不得不讓一些替補球員取代他的上場時間，而有鑑於Cameron Payne、Damion Lee和Landry Shamet等人目前的狀況，這無疑讓人感到有些悲觀。

Devin Booker和Kevin Durant在本系列賽前2戰場均分別打了42.5分鐘和40分鐘，第3戰在Paul缺陣的情況下，恐怕將不得不承擔更多責任。Durant表示，「無論對我們有什麼要求，要我們要打更多的時間、出手更多的球，那我們都必須嘗試去做到。」

金塊總教練Michael Malone則說，Paul是有史以來最偉大的控球後衛之一，不過無論這名球員是否上場，重點還是在於球隊能否做好自己，「這不會改變我們的想法、我們的目標和正在努力去完成的事。」

第3戰將會在本周六進行，Williams此前受訪時聲稱，Terrence Ros和TJ Warren將可能在這場比賽中獲得出場時間。

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