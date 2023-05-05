樹立業界標竿！攜手產學研醫打造創新生態圈　臺灣阿斯特捷利康榮獲2023遠見ESG企業永續獎

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利用科學的力量攜手合作 應對醫療保健挑戰呼應遠見ESG企業永續公民獎的宗旨以彰顯環境(E)、社會(S)、公司治理(G)之重要性，AZ深信，健康的人類、社會、地球對於建構永續未來是緊密相連的要素，而兼具創新和永續的醫療解方對改善全球健康至關重要。臺灣AZ總裁龍雲合Claudio Longo表示：「我們非常榮幸能獲得遠見ESG獎殊榮的肯定! AZ的全球永續策略，是利用科學的力量並攜手合作，來為全人類打造健康的未來。而A.Catalyst Network 的目標便是應對當前的醫療保健挑戰，增加負擔得起和公平的醫療保健機會，並透過合作夥伴關係擴大和展示支持病患的創新。」
以患者為中心 國際生醫創新鏈結網絡引領創新未來自2019年起，臺灣AZ與國家生技研究園區簽署合作備忘錄，打造臺灣史上第一個結合產學研醫的國際級生醫加速器；並與工業技術研究院簽訂合作意向書，以策略行動加速構建創新生態系，發展以病患為中心的新合作模式。透過整合AZ海內外與總部跨部門資源與專長，整合國內產、學、研、醫的在地經驗，臺灣AZ鏈結海內外醫療科技新創夥伴，一同打造「Beyond the pills」解決方案，包含: 1) 應對多項疾病旅程中的斷點、2) 透過臨床真實世界數據擘劃未來的醫療服務與疾病管理模式、3) 為臺灣醫療科技新創公司提供接軌世界的助力與輔導。
氣候變遷加劇 臺灣AZ全面助攻零碳排雄心計畫除此之外，AZ永續策略重心項目之一，便是全球耗資300億台幣實行零碳排雄心計畫( Ambition Zero Carbon)，遵循科學方式，透過節能與再生能源的使用減少公司內部與合作供應商的碳排放量。響應全球總部的企業承諾，臺灣AZ積極呼應減碳行動，更率先業界，自2021年起逐步將公司業務用車更換成油電混合車（HEV)，預計將於2023年底全面完成280輛車轉換。未來也將朝全面轉換純電動車目標前進，跟隨全球腳步實現淨零碳排。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57736
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