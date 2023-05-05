放療讓癌友撐不住！中藥輔助針灸、中藥膏齊助抗癌

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癌症放射治療 中醫卻認火熱毒邪恩主公醫院中醫部林姿婷醫師表示，目前放射治療儀器與技術的發展日新月異，可以將放射劑量集中火力於癌症病灶，降低周邊組織的傷害，但在治療中，仍難避免可能會造成程度不一的副作用，例如：頭頸部癌症可能會影響唾液腺，造成口乾及吞嚥困難；乳癌等治療可能造成局部皮膚損傷、淋巴水腫及整體疲倦、衰弱等。除了會造成生活品質下降外，嚴重時可能會中斷治療。
林姿婷醫師解釋，在中醫觀點及臨床觀察上，高能量放射線屬於火熱毒邪，皮膚暴露在射線下，易導致紅腫潰瘍，產生類似曬傷反應的紅腫熱現象，且當皮膚、黏膜甚至血管組織在反覆傷害與修復的過程中，會造成局部的斑痕及纖維化，導致血液循環不良，造成水腫，相當於中醫的「血瘀痰凝」可能會產生更多後續的不適症狀。此外，放射線的高熱特性會損耗人體的津液，也就是人體正常的水液，最明顯的就是造成患者口乾、黏膜損傷與疲倦煩躁等症狀。
飲用中藥清熱解毒 搭配針灸療法或藥布林姿婷醫師指出，中醫輔助治療累積了許多證實研究及臨床經驗，例如皮膚疼痛及水腫，使用清熱解毒的普濟消毒飲，及活血祛淤的血府逐瘀湯可幫助改善症狀，治療紅疹及痤瘡也有很好的效果，而傷津耗氣的症狀可開立甘露飲、竹葉石膏湯等滋陰清熱、兼顧益氣的處方，幫助患者改善口乾、疲倦煩躁的問題。
除了內服科學中藥及水煎湯劑等中藥處方以外，還可以使用針灸療法、雷射針灸或外用藥膏、藥布等治療方式對症下藥，緩解不適，但醫師也提醒，每人的體質與病狀皆會不同，最好與專業中醫師討論最適合自己的治療方式，幫助後續的癌症療程順利進行。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57667
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