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維生素 C 含量最多是「這款鳳梨」！金鑽、土鳳梨、牛奶鳳梨…5 種國產鳳梨營養大解密

維生素 C 含量最多是「這款鳳梨」！金鑽、土鳳梨、牛奶鳳梨…5 種國產鳳梨營養大解密
維生素 C 含量最多是「這款鳳梨」！金鑽、土鳳梨、牛奶鳳梨…5 種國產鳳梨營養大解密

Heho健康

每年的 3 月至 7 月為南部地區鳳梨盛產季節，鳳梨的酸甜滋味受到不少人喜愛，更是炎炎夏日的消暑聖品，臺灣盛產鳳梨百百種，營養師程涵宇也整理了常見五種鳳梨的營養資訊。

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營養師程涵宇表示，鳳梨含有鉀、膳食纖維、維生素 C、維生素Ｂ群以及鳳梨酵素（Bromelain）五大營養素，鉀離子可以有效幫助消水腫，吃太鹹也能幫助多餘鈉排出，此外，還可幫助穩定血壓；膳食纖維則可促進排便順暢、養出腸道好菌。

另外，金鑽鳳梨的維生素 C 是蘋果的 6.3 倍，能夠減少葉酸被破壞分解，讓營養更加分；鳳梨中含有的維生素Ｂ群也可幫助舒緩疲勞有活力，至於鳳梨酵素（Bromelain）則能幫助腸道消化順暢。

牛奶鳳梨熱量最高、土鳳梨富含鉀離子

而目前常見國產鳳梨包括牛奶鳳梨、甘蔗鳳梨、土鳳梨、金鑽鳳梨以及甜蜜蜜鳳，營養師程涵宇分析，這五種的營養素也各有不同：

  • 牛奶鳳梨：熱量最高，果肉呈乳白色，纖維少，聞起來有淡淡的奶香味因而得名，建議一次吃 1-2 份（110~220g）。
  • 甘蔗鳳梨：因為在冬天採收吃起來有特別濃郁的風味，所以又被稱為冬蜜鳳梨，帶有淡淡的甘蔗香味是它的特色，含豐富纖維促進消化排便順暢，低量的鉀慢性腎臟病人也能吃。
  • 土鳳梨：土鳳梨就是所謂的傳統鳳梨，吃起來纖維較粗，常常被用來做成鳳梨酥和小孩最愛的鳳梨罐頭，土鳳梨含豐富的鉀離子，對血壓維持有好的效果。
  • 金鑽鳳梨：金鑽鳳梨的肉質細緻多汁，含有最高含量維生素 C 可抗氧化。
  • 甜蜜蜜鳳梨：甜蜜蜜鳳梨熱量最低又纖細多汁，又含豐富的鉀，能夠維持身體正常代謝、消水腫、幫助多餘鈉排出。


2 時機吃鳳梨 可幫助消化

營養師程涵宇指出，在對的時間吃鳳梨可以幫助消化，鳳梨是數一數二極推大推一定建議要飯後吃的水果，除了豐富的膳食纖維促進腸道蠕動和鳳梨酵素一起助消化，維生素Ｃ可以幫助正餐鐵質的吸收利用率更好。

此外，聚餐大魚大肉後也可以吃鳳梨，鳳梨中的鳳梨酵素幫助肉類消化蛋白質分解，鉀離子則可幫助身體多餘的鈉排出，不過程涵宇也提醒，糖尿病患者、慢性腎臟病患者要注意食用鳳梨的份量，另外像是胃潰瘍發生中和胃食道逆流發作期的人較不適合吃鳳梨，她表示，「因為鳳梨酸 pH 值在 3 到 4 之間，容易刺激胃食道黏膜，使胃食道逆流症狀加劇。」



參考資料、諮詢專家：營養師程涵宇

文／李祉函 圖／楊紹楚

本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 維生素 C 含量最多是「這款鳳梨」！金鑽、土鳳梨、牛奶鳳梨…5 種國產鳳梨營養大解密

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