棒球好手張育成「鉤狀骨骨折」停戰！　如何治療、復健？醫師告訴你

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什麼原因造成鉤狀骨骨折？ 有哪些症狀？鉤狀骨骨折大約佔手腕骨折的2－4%，林杏青醫師提到，鉤狀骨骨折可能由「急性」外傷，例如：直接撞擊地面、被球打到、或握住球棒打擊的瞬間反作用力，或是「慢性」累積的力量，如反覆累積的小撞擊、肌腱過度的力量拉扯引起
不同型態的運動都有可能發生鉤狀骨骨折。林杏青醫師指出，在揮拍、揮桿類型的運動中，緊握球棒或球拍的打擊瞬間，反作用力會反向衝擊手掌，傳遞到鉤狀骨上，造成傷害常常位於鉤狀骨的「鉤子」處。
其症狀表現包括手腕在偏向小指側（尺側）的急性或慢性疼痛，林杏青醫師表示，若影響到肌腱附著處，則小指和無名指在彎曲出力時會產生疼痛，而影響到附近的尺神經則小指及無名指，可能會有感覺異常或無力。
此外，也有些鉤狀骨骨折症狀並不明確，因此有可能單靠動作測試不容易發現。林杏青醫師提到，若臨床上有懷疑，還是以安排X光和電腦斷層等為主，核磁共振則可能在懷疑有血管供應不良導致缺血性壞死時安排。
如何治療、復健？ 可以重返運動場嗎？若骨折本身沒有位移，又沒有高運動需求，可以先嘗試不開刀保守治療，單純固定為主。但若是已經有位移，或是患者是運動員有較高的競技需求，醫師則會建議開刀治療。
林杏青醫師表示，一般來說都可以在6－8週左右重返競技，常見的副作用是出現暫時的尺神經壓迫導致小指及無名指麻，但大多數不嚴重，手術成功率很高。
而術後可做以下復健運動恢復手的活動度，包含：
- 肌腱滑動運動：經由直立→敬禮→鉤狀→握拳→直拳後回復伸直，反覆8-10次，一天3-4組
- 手腕運動：重複8-10次，每天3-4組。
- 手腕曲屈與背屈運動：前臂支撐在桌子上，手腕在邊緣上方，手指握拳抬起手，然後張開手指放鬆手。
- 手腕尺側及橈側偏移運動：手平放在桌子上向兩側滑動。
- 前臂翻轉運動：保持肘部彎曲並靠近身體一側，向一側將手掌向上旋轉，然後將手掌向下旋轉。可使用輕重量的鐵鎚輔助。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57711
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