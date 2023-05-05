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英王加冕在即！誰能登上白金漢宮陽台受矚　外媒關心哈利會否出席

哈利王子是否會在父親查爾斯三世加冕大典後現身白金漢宮陽台，各界高度關注。（圖／美聯社／達志影像）
哈利王子是否會在父親查爾斯三世加冕大典後現身白金漢宮陽台，各界高度關注。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

英國國王查爾斯三世的加冕儀式即將在6日登場，預期在儀式結束之後，所有核心的王室成員預料會一同現身白金漢宮陽台，展現王室家族的團結和展望。雖然目前英國王室尚未公布亮相名單，但外界預期，已出走王室的哈利王子將被排除在外，不會現身在白金漢宮的陽台上。

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根據《BBC》報導，英國查爾斯三世6日結束登基儀式、從西敏寺返回白金漢宮後，將會與王室成員一同登上白金漢宮的陽台，與民眾揮手致意。屆時他們將與民眾一同見證，由紅箭飛行表演隊（Red Arrows）與其他軍機共同進行的飛行表演，總時長約有6分鐘。

分析指出，白金漢宮陽台亮相被用來凸顯「王室工作成員」的核心群體，除了國王查爾斯三世和王后卡蜜拉外，還包括威爾斯王儲威廉夫婦、愛丁堡公爵愛德華王子夫婦、安妮長公主等代表國王執行王室公務的成員。

透過這種方法將能區別「不執行王室公務的王室成員」，尤其是哈利王子夫婦以及查理三世弟弟、約克公爵安德魯王子。哈利王子與妻子梅根在婚後與王室不合前往美國生活；安德魯王子則是因為性醜聞被剝奪榮譽軍銜和殿下稱謂使用權。不論是哈利王子夫婦還是安德魯王子，在去年已故英國女王伊麗莎白二世「白金禧年」的陽台亮相時皆缺席。

▲2022年6月2日，在白金禧年大慶的閱兵典禮期間，英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）出現在白金漢宮的陽台上。（圖／美聯社／達志影像）
▲圖為白金禧年大慶時，英國女王伊麗莎白二世出現在白金漢宮的陽台上，當時哈利王子以及安德魯王子已經缺席。（圖／美聯社／達志影像）
報導指出，英國王室成員齊聚在白金漢宮陽台上，向來被視為最具歷史意義的英國王室畫面。但即使加冕典禮在即，外界仍無法得知哪些王室成員會現身在白金漢宮陽台。

外界猜測，英國王室或許是不想讓「哈利王子被排除於白金漢宮陽台外」的標題，佔據各大媒體版面，但也可能是想為最後一刻的意外變化保留戲劇性選擇。

根據稍早的消息，哈利王子夫婦和安德魯王子將會參加加冕儀式，但不會有任何正式角色。據悉，哈利王子預計很快就會返回美國，屆時是否在白金漢宮陽台現身，將會是各界關注焦點。

白金漢宮陽台過去除了向外界展示核心成員外，有時也會用來刻意展示「後繼有人」的訊息。報導指出，威廉王儲和其長子喬治王子一定會在此場合公開亮相

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