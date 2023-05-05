過馬路總是比小綠人慢？小心是量不出的高血壓「肺動脈高壓」！

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居家量不出的高血壓 不治療恐成心臟癌症
高雄榮民總醫院肺高壓專業治療中心暨重症醫學部黃偉春主任指出，一般人居家測量的血壓，是從左心臟流出、血流衝擊血管壁的壓力，而血液回流至右心臟的肺動脈壓力則需就醫做進一步檢查。正常人休息時平均肺動脈壓為14 mmHg（毫米汞柱），一旦超過20毫米汞柱即為「肺動脈高壓」。
值得注意的是，肺動脈高壓若未接受治療，病友確診後3年存活率不到4成，致死率高於癌症，因此又被稱為「心臟的癌症」！
症狀不具特異性 發病到確診耗時久
肺部是全身血液進行氣體交換的地方，當右側心臟無法有效將足夠的血液輸送到肺部進行氣體交換，長期處於缺氧狀態，容易出現疲倦、呼吸容易喘、運動時呼吸困難或運動耐受度變差等症狀。然而，這些症狀並非肺動脈高壓獨有，即使醫師也不易診斷，早年外國研究顯示，從出現病徵到確診，平均要花3.9年。
肺動脈高壓種類與成因多 近半數與自體免疫疾病有關
黃偉春主任指出，肺動脈高壓成因多樣，除了不明原因的原發性肺動脈高壓，部分肺動脈高壓多是因為其他疾病續發導致，包括自體免疫疾病、先天性心臟病、愛滋病、肝硬化等。另外，不當使用特定藥物或毒物，也可能引發肺動脈高壓。
馬偕紀念醫院心血管中心肺高壓介入醫學科吳懿哲主任進一步表示，在馬偕醫院的肺高壓特別門診當中，將近一半是自體免疫疾病患者。就像今年45歲的紅斑性狼瘡病友小芷，剛開始發現異狀是在快步走去接電話時發現，只是一小段路竟然有點喘。當時隱約覺得身體有狀況，後來是連爬半層樓樓梯，都喘得不得了，甚至胸痛，就醫檢查才確認為紅斑性狼瘡併發「肺動脈高壓」。
早期診斷、早期合併治療 治療目標「紅燈」變「綠燈」
肺動脈高壓與高血壓、糖尿病一樣，只要早期診斷、即時介入治療，都是可控制的慢性疾病。不過，還需特別注意定期風險評估，依據病友狀態、調整藥物，目標是讓患者保持在「綠燈」，也就是低風險狀態，不僅維持生活品質，同時降低死亡風險。
在治療方面，近年肺動脈高壓合併治療已是國際趨勢。醫師會依據確診時的風險狀態，決定合併2種或3種藥物治療。一旦治療反應不佳或治療期間狀態變差，再進一步增加或改變用藥。
過馬路走輸小綠人 合併5症狀當心肺動脈高壓
該如何評估肺動脈高壓病友的風險狀態？吳懿哲主任指出，大致可從3大面向評估：包括患者症狀、運動耐受性以及右心功能。其中，運動耐受性常以「6分鐘步行測試」進行，如果於6分鐘內未能完成440公尺走路距離，便屬中等或高風險。資料顯示，紅燈區（高風險狀態）1年內死亡風險是綠燈狀態患者的4倍！
日常生活中，也可藉由小綠人交通號誌，為心肺健康把關！常人行走速率每秒在1.2公尺以上，政府設置交通號誌時，會根據馬路寬度、依每秒0.8公尺到1公尺步行速度計算小綠人的秒數，確保一般行人能通過馬路。
最後提醒民眾，若具有家族遺傳史、或自體免疫疾病患者，或長期不明原因於活動時感到喘，一旦莫名出現「喘(呼吸困難)、咳（嗽）、血（咳血）、腫（下肢水腫）、暈（暈厥或頭暈）」5大症狀，或是運動耐受力明顯下降，過馬路走輸小綠人，應積極到心臟專科就醫診治！
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