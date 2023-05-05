26歲男星有嚴重「恐女症」！排斥陌生女性 她對他吹氣渾身發毛
創作歌手艾瑞推出個人首支單曲〈無聲浮躁〉，雖然在MV中看起來很殺、很派，但來自台南的艾瑞，本人卻偏羞澀，私底下是個健康的好青年，不菸不酒，愛打籃球，且非常專情有交往六年的女友，以婚姻為前提交往。有趣地是，在拍攝MV時，他必須與女主角有親密戲，意外揭出他有「恐女症」的症頭，艾瑞坦承對陌生女體會有「排斥感」。
記者吳雨婕/綜合報導
艾瑞推出個人首支單曲〈無聲浮躁〉，為年底預計發行的全創作專輯打先鋒，MV概念則圍繞七宗罪為主題，「無聲浮躁」代表其中的憤怒，最特別的是，單曲試圖用被迫承受現實痛苦的方式來呈現，而不是嘻哈音樂慣用的批判、攻擊和謾罵。大量拉丁吉他及和弦，搭配強勁嘻哈鼓點，融合進頹廢、危險又迷惑人心的旋律及思想，彷彿水銀般慢慢滲透進聽覺神經和心靈。
該曲MV影像中融合暴食、色慾、貪婪、憂鬱等七宗罪，女主角則是隱喻魔女，在「魔女教堂」中試煉著他，雙方有大量的對手戲，但艾瑞拍攝時渾身不自在，原本團隊以為他身體不舒服，幾經詢問，他才坦白自己有「恐女症」，除了女友，自己無法和其他女生獨處或肢體碰觸，MV拍攝時，因為是工作他已忍耐到無限，做到盡量不被看出來，但是心裡其實很彆扭，尤其女主角有對他耳朵吹氣的戲碼，讓他整個人差點從椅子上彈起來，一股腦很想逃離，幸好MV順利拍攝完成。