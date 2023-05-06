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英王加冕典禮前　王室成員驚喜現身宮外民眾歡呼

▲英國國王查爾斯三世（前右）5日在白金漢宮外向為加冕典禮而聚集的民眾致意。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國國王查爾斯三世（前右）5日在白金漢宮外向為加冕典禮而聚集的民眾致意。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社倫敦5日綜合外電報導）英國國王查爾斯三世（King Charles III）今天在白金漢宮接待世界各國領導人之前，向為了他的加冕典禮而聚集宮外的人群致意；這場典禮將是英國70年來最盛大的慶典活動。

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路透社報導，現年74歲的查爾斯和王后卡蜜拉（Camilla）將在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）隆重莊嚴的宗教儀式上加冕，儀式將採可追溯到約1000年前的傳統，隨後舉行華麗壯盛的遊行。

王室超級粉絲早就在通往白金漢宮的林蔭大道（The Mall）上紮營。查爾斯和長子威廉王子（Prince William）與王妃凱特（Kate）今天突然現身與他們寒暄互動，讓這些早早到場的民眾驚喜不已。

民眾向他們高喊「嘿、嘿、萬歲」（hip, hip, hurrah）和「天佑國王」等歡呼聲獻上祝福，其中不乏來自世界各地的遊客。

儘管偶爾下大雨，棲身帳篷的民眾仍營造出歡愉的派對氣氛。威廉對人群中的一位女士說：「我聽說你們睡不好。希望你們保持乾爽。」

查爾斯稍早會見了大英國協領導人，並與由他擔任國家元首的澳洲、加拿大等14國總理和王室代表共進午餐。大英國協由56國組成，查爾斯為現任國協元首。

世界各國領導人和政要今晚陸續抵達白金漢宮，參加查爾斯和其他王室高級成員舉行的宴會。

在肯辛頓宮（Kensington Palace）發布的照片中，可以看到凱特與美國第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的妻子歐倫娜‧澤倫斯基（Olena Zelenska）合照。

吉兒．拜登在推特上寫道：「很榮幸代表美國見證這個歷史性時刻，慶祝我們兩國之間的特殊關係。」（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1120506

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