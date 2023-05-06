英國最老繼位者　查爾斯三世成王之路73年終加冕

我是廣告 請繼續往下閱讀
英國廣播公司（BBC）指出，查爾斯三世全名為查爾斯．菲立普．亞瑟．喬治（Charles Philip Arthur George），1948年11月14日誕生於白金漢宮。他的母親女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）加冕之際，他還不到4歲。
他接受教育方式與過去的王儲大相逕庭。先前的王儲是由私人教師指導，但查爾斯是在西倫敦（West London）的希爾豪斯學校（Hill House school）就學，再到伯克郡（Berkshire）契姆小學（Cheam School）寄宿，此後又被送到嚴格的蘇格蘭高登斯頓（Gordonstoun）寄宿學校。
1969年，年僅20歲的查爾斯在卡納豐城堡（Caernarfon Castle）城堡受封為威爾斯親王（Prince of Wales），當時查爾斯王子在阿伯里斯特威斯的威爾斯大學學院（University College of Wales in Aberystwyth）學習威爾斯語。
● 查爾斯三世的家庭生活
1981年7月29日在全球矚目下，當時的王儲查爾斯與黛安娜（Lady Diana Spencer）在聖保羅大教堂（St. Paul's Cathedral）完婚。兩人育有二子，分別是生於1982年6月21日的威廉王子（Prince William）及1984年9月15日出生的哈利王子（Prince Harry）。
查爾斯與黛安娜的婚姻在1996年8月28日告終。此後黛安娜仍住在肯辛頓宮（Kensington Palace）並常參與公開活動，但1997年8月31日死於巴黎的車禍。
2005年4月9日，查爾斯在溫莎城堡的聖喬治教堂（St George's Chapel）迎娶交往多年的卡蜜拉（Camilla Parker Bowles）。
● 查爾斯三世的封號
繼位英王後，查爾斯的第一個決定是從自己的全名查爾斯．菲立普．亞瑟．喬治中挑選一個作為正式封號，後來決定叫查爾斯三世。
查爾斯三世即位後，他的兒子威廉王子和兒媳凱特的封號改為康瓦爾與劍橋公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Cornwall and Cambridge），並由國王授予王儲專屬的威爾斯親王和王妃頭銜。
查爾斯的妻子卡蜜拉的新封號則是卡蜜拉王后（Queen Consort Camilla）。
● 加冕典禮
由於需要大量準備工作，英王的加冕典禮沒法在登基不久後舉行。伊麗莎白女王於1952年2月登基，但直到1953年6月才舉行加冕典禮。
長達900年以來，英國君主的加冕典禮一直都是在西敏寺（Westminster Abbey）舉行。「征服者威廉」（William The Conqueror）是首位在這裡加冕的君主，查爾斯將是第40位。
● 大英國協元首
查爾斯登基後成為大英國協（Commonwealth）領袖，國協由56個獨立國家、25億人口組成，當中英國與另外14國都承認英王為國家元首。
這些國家包括澳洲、安地卡及巴布達、巴哈馬、貝里斯、加拿大、格瑞那達、牙買加、巴布亞紐幾內亞、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、紐西蘭、索羅門群島、吐瓦魯。
● 歷來繼位時最年長英王
英國王室歷史長達千年，查爾斯三世是歷來繼位年紀最大的君主。
路透社報導，在批評者眼中查爾斯三世軟弱、自負、喜歡插手管事，缺乏擔起君主大位的能力。他曾因為對植物說話、執著於建築和環境而遭人嘲笑，世人也忘不了他與已故黛安娜王妃失敗的第一段婚姻。
英國小報喜歡鑽研查爾斯與其他人的關係，因此他對待媒體的態度經常不耐煩，就一點也不足為奇，他也毫不掩飾對狗仔的蔑視。
支持者則認為，外界曲解了查爾斯三世的好表現，也誤解了他。他在氣候變遷等領域一直富有遠見。
卡蜜拉曾表示查爾斯待位多年卻很少思及王位，也不常談到成為國王一事，「這只是終有一天會發生的事」。查爾斯自己則曾在2010年說「很遺憾地，（繼位）是因為母親逝世，再怎麼說也不太好，所以最好不要想太多」。（譯者：施施/核稿：陳亦偉）1120506