查爾斯三世加冕　英王王權器物一覽

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● 聖愛德華王冠（St. Edward's Crown）
聖愛德華王冠向來是加冕典禮重頭戲。根據英國皇家收藏信託（Royal Collection Trust）官網指出，這頂王冠僅在加冕的最重要時刻使用，會在「加冕的那一刻」為英王查爾斯三世戴上。
聖愛德華王冠由純金製成，重量接近5磅（約2.26公斤），冠上鑲有444顆紅寶石、紫水晶和藍寶石等珍寶。已故的英國女王伊麗莎白二世生前曾說，如果戴這頂王冠時低頭，王冠的重量「可能會壓斷脖子」。
王冠內部是一頂紫色的天鵝絨帽，帽沿飾有貂皮，還有4個聖十字紋章與4個鳶尾花紋章裝飾，最近曾配合查爾斯三世的頭圍進行調整。
原版的聖愛德華王冠據信是11世紀為了中世紀國王懺悔者愛德華（King Edward the Confessor）所製，已在約400年前被熔毀。目前的聖愛德華王冠是在1661年為了英王查爾斯二世加冕典禮製作的複刻版，但與原版不完全一樣。
● 帝國王冠（Imperial State Crown）
查爾斯三世當天佩戴的第二頂王冠為帝國王冠，會在加冕儀式結束後換上，重量較輕，被認為是他的「工作用王冠」，通常在正式的國家級場合配戴，包括每年的國會開議大典（State Opening of Parliament）。
帝國王冠上次亮相是在女王伊麗莎白二世去年9月的國葬。當時她的靈柩上擺放了帝國王冠、十字聖球和權杖。
帝國王冠是在1937年為了查爾斯三世的祖父、英王喬治六世的加冕典禮製作。王冠重1.06公斤，高31.5公分，上頭鑲有2868顆鑽石、17顆藍寶石、11顆綠寶石、269顆珍珠以及4顆紅寶石，包括全世界第二大的切割鑽石「庫利南二號鑽」（Cullinan II）。
● 十字聖球（Sovereign's Orb）
十字聖球和聖愛德華王冠同樣在1661年為了英王查爾斯二世的加冕典禮所製，象徵王權。根據英國皇家收藏信託，在加冕儀式的前半段，查爾斯三世的右手將拿著聖球，之後會被放置在西敏寺的祭壇。
十字聖球的十字象徵基督教世界，圓球被分為三部分，象徵中古時代認為的3塊大陸，區分的邊界鑲有綠寶石、紅寶石、藍寶石、鑽石和珍珠等。
● 君主權杖（Sovereign's Scepters）
十字權杖（Sovereign's Sceptre with Cross）是一根由黃金打造的手杖，象徵英王的世俗權力，在戴上王冠之前的「授權」（investiture）流程時，授予英王由右手握住。
杖上鑲嵌重530.2克拉的「庫利南一號鑽」（Cullinan I）。1905年，南非庫利南礦場開採出3106克拉的天然原石庫利南鑽石，後來被切割成9大塊和96小塊，最大的被稱為「庫利南一號鑽」，又稱「大非洲之星」（Great Star of Africa）。
另一根鴿子權杖（Sovereign's Sceptre with Dove）授予英王握在左手，權杖頂端的鴿子代表聖靈，象徵英王的精神領導。查爾斯三世離開西敏寺參加遊行時，將帶著這兩根權杖。
● 加冕椅（Coronation Chair）
查爾斯三世在加冕儀式上所坐的「加冕椅」有700多年歷史，在1300年英王愛德華一世時期製作，高2公尺，材質為橡木，據信是英國最古老的家具。
加冕椅下方放置愛德華一世在1296年從蘇格蘭帶回、象徵蘇格蘭王權的戰利品「命運之石」（Stone of Destiny）。
「命運之石」重150公斤，長66公分、寬42公分、高27公分，被用於蘇格蘭國王的加冕儀式長達數百年，直到被愛德華一世帶回倫敦。
● 加冕匙（Coronation Spoon）
這把鍍銀湯匙是加冕儀式保留至今的最古老物品，可以追溯至12世紀，在1349年首次被英國皇家收藏信託紀錄，自英王詹姆斯一世於1603年登基以來，之後的每次君主加冕儀式上均被使用。
加冕匙搭配一個老鷹形狀的壺。這個壺和儀式上許多物品一樣，是在1661年為了英王查爾斯二世的加冕典禮製作。
英國國教會坎特布里大主教（Archbishop of Canterbury）將從壺中倒出聖油，塗抹在英王的頭、胸和手。塗油是儀式中最神聖的部分，查爾斯三世已決定將這部分保密，攝影機將無法拍攝。
● 黃金王袍（Supertunica）
加冕之後，查爾斯三世將披上一件金色長袍，被稱為Supertunica。這件長袍在1911年為了他的曾祖父喬治五世製作。喬治五世、喬治六世與伊麗莎白二世都曾穿戴。
這件長袍重2公斤，由包裹金或銀的絲綢織成金緞製作，上頭繡有蔓藤花紋和花卉圖案。
穿在長袍外的是長度及地的「帝國斗篷」（Imperial Mantle或Robe Royal），在1821年為了英王喬治四世製作，重量3至4公斤。
「帝國斗篷」也由金緞製成，袍上繡有百合花、帝王鷹及紅粉玫瑰、藍薊與綠三葉草等象徵英國的花卉圖案。英女王伊麗莎白二世在1953年的加冕儀式也曾穿上。
新登基的君主重複穿戴過去的禮服是一種傳統，但通常會使用新的加冕佩劍腰帶和手套。不過查爾斯三世為讓他的加冕典禮更具永續性，決定佩戴祖父喬治六世的腰帶和手套。（譯者：戴雅真/核稿：陳亦偉）1120506