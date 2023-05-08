金馬獎導演萬瑪才旦心臟病發驟逝！新電影3月殺青成遺作
藏族導演萬瑪才旦享譽國際，電影作品在世界各大影展斬獲豐富，2015年曾以黑白電影《塔洛》入圍第52屆金馬獎3項大獎，最後獲得最佳改編劇本榮耀，今（8）日無預警傳出他因心臟病過逝消息，享年53歲，由於他5月初仍在微博發文，影迷對此不敢置信，經各方好友證實此噩耗為真，讓影迷相當遺憾，直呼「天妒英才」。
記者江芷稜/綜合報導
作為中國最負盛名的藏族電影人，萬瑪才旦畢業於北京電影學院，身兼導演、編劇、作家多職，代表作有《靜靜的嘛呢石》，獲得2005年金雞獎最佳導演處女作獎，之後的《塔洛》、《撞死了一隻羊》、《氣球》更多次在中國電影金雞獎、威尼斯電影節、金馬獎獲得重要獎項，富於創造性的表達，為中國藝術電影及更多青年藏族電影人帶來啟發。
據陸媒指出，萬瑪才旦在西藏工作時，因心臟病突發急救無效在拉薩去世，他所任教的中國美術學院發布訃告：「電影學院教授萬瑪才旦因突發急病醫治無效，於5月8日淩晨在西藏逝世。因事發突然，本校將協同萬瑪才旦先生家人處理後續事宜，有關資訊將及時公告。」
其兒子久美成列也是一名導演，同樣畢業於北京電影學院，近年推出作品《一個和四個》，憑藉該片獲得第16屆FIRST青年電影展最佳導演，父親萬瑪才旦擔任這部電影的出品人和監製，父子聯手獲得不錯的口碑，上個月才一起在北京電影節走紅毯亮相，未來可望繼承父親的事業，成為一名出色的導演。
萬瑪才旦的作品《陌生人》3月剛殺青，尚未上映已成遺作，他過世消息傳出後，電影人紛紛發文悼念，包括導演高群書、程青松等人，接觸過他的人都誇獎導演的人品溫文爾雅，是個謙謙君子，性格特別和藹可親，很少發脾氣。演員熊梓淇和萬瑪才旦合作過電影《雪豹》，他發文悼念萬瑪才旦，感謝導演帶領他走進電影的世界，感恩對方在劇組裡對他的關懷。