顏正國遭爆「27歲前不識字」 拍《油麻菜籽》全靠父母死背台詞
全新數位修復版經典國片《油麻菜籽》，今（8）日舉行媒體聯訪，當年才9歲就展現渾然天成演技的顏正國，今日和片中飾演他母親的女主角陳秋燕，相隔40年後再度「母子同框」，陳秋燕爆料顏正國小時候不識字，讀劇本是依靠家人唸給他聽的。
記者黃雅琪/台北報導
顏正國表示：「我6歲就開始演戲，從小到大演過40多部電影，算一算就《油麻菜籽》對我最特別了！」因為當年他母親也有客串演出隔壁媽媽一角，之前電影修復完看試片時，顏正國看到40年前母親年輕的樣子，不禁在影廳內淚崩不已。顏正國有感而發：「銀幕上她才28歲，就為我和哥哥、弟弟們操心，沒想到我長大後不懂事更讓她日夜為我擔憂，想到她現在68歲消瘦的身影，讓我更感到不捨。」
片中飾演顏正國母親的陳秋燕，也特別提及當年拍攝時顏正國就是個孝順可愛的孩子，每次發便當就第一個跑去幫媽媽拿；陳秋燕還說，顏正國小時候就出來演戲，所以沒有太多時間去上學，因此不大識字，讀劇本都得依靠家人唸給他聽。
顏正國本人也不諱言「文盲」一事，他坦言27歲是人生最低潮時期：「我決定要學我最不喜歡的事情，就是讀書和寫字！」他透過寫書法識字，從臨摹開始了解文字的含義。數位修復版《油麻菜籽》5月12日母親節前夕上映。