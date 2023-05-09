遭親子網紅風波波及！星二代認「想靠孩子賺錢」　洩前夫真實反應

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被前夫告誡後，歐陽靖反問他「如果曝光小孩可以賺錢呢？你知道美國兒童Youtuber Ryan年收入有30億日幣嗎？」沒想到，前夫竟回「嗯，那可以考慮⋯」歐陽竟也大方承認，「孩子還是個胚胎的時候，我就已經打算靠他賺錢了！」離婚後，歐陽靖獨自一人帶著孩子回台灣，因疫情影響失業，連生產費也要跟媽媽借，「我根本沒有任何餘力去思考『靠孩子賺錢』這件事情，我只想勉強拼湊起殘破的自己，努力活下去。」
在歐陽靖思考如何養活自己與小孩時，許多月子中心、嬰兒推車、尿布、奶粉等等的業配工作找上門，譚艾珍感動的說「這孩子不但帶自己的便當來投胎，他連媽媽的也帶了。」度過了人生最辛苦時候，歐陽靖說：「我在人生中跌了一大跤，是他接住了我。」她也強調PO孩子的照片，再也不是因為想藉此賺錢，「而是想給大家看看小暖男的長相。」最後她霸氣表示，「遇到不好的男人就自己生一個」。
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