歐陽妮妮「豪砸250萬配貨」才買到愛馬仕！嗨曬美包：好廢好喜歡

遭親子網紅風波波及！星二代認「想靠孩子賺錢」　洩前夫真實反應

▲星二代歐陽靖坦言，一開始有想靠小孩賺錢。（圖／歐陽靖臉書）
▲星二代歐陽靖坦言，一開始有想靠小孩賺錢。（圖／歐陽靖臉書）

記者薛羽彤/綜合報導

藝人譚艾珍的女兒歐陽靖，去年與日籍老公離婚，獨自一人帶著小孩跟媽媽一起到台南定居生活。近日因網紅「林叨囝仔」種種業配行徑被起底，為賺錢置孩子於風險，而歐陽靖時常在臉書分享育兒日記，也遭網友砲轟是靠孩子賺錢，對此，她正面發文回應了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲歐陽靖（左）與媽媽譚艾珍一起照顧兒子。（圖／歐陽靖臉書）
▲歐陽靖（左）與媽媽譚艾珍一起照顧兒子。（圖／歐陽靖臉書）
親子網紅風波越演越烈，有人翻出「林叨囝仔」去年11月還揹1歲嬰兒滑雪，而歐陽靖常在臉書上曬兒子，也被網友說「PO孩子的照片是想藉此賺錢」。歐陽靖憶起剛懷孕時，前夫告訴她，「不可以在社群媒體上公佈小孩的臉部，因為會引來酸民黑粉的批評，而且PO太多小孩照片會讓自己的帳號看起來很不時尚」，歐陽靖苦笑覺得前夫根本只在意時尚問題。

▲歐陽靖曾想過靠兒子賺錢。（圖／歐陽靖臉書）
▲歐陽靖曾想過靠兒子賺錢。（圖／歐陽靖臉書）
被前夫告誡後，歐陽靖反問他「如果曝光小孩可以賺錢呢？你知道美國兒童Youtuber Ryan年收入有30億日幣嗎？」沒想到，前夫竟回「嗯，那可以考慮⋯」歐陽竟也大方承認，「孩子還是個胚胎的時候，我就已經打算靠他賺錢了！」離婚後，歐陽靖獨自一人帶著孩子回台灣，因疫情影響失業，連生產費也要跟媽媽借，「我根本沒有任何餘力去思考『靠孩子賺錢』這件事情，我只想勉強拼湊起殘破的自己，努力活下去。」

▲歐陽靖表示兒子在她跌落谷底時出現救了她。（圖／歐陽靖臉書）
▲歐陽靖表示兒子在她跌落谷底時出現救了她。（圖／歐陽靖臉書）
在歐陽靖思考如何養活自己與小孩時，許多月子中心、嬰兒推車、尿布、奶粉等等的業配工作找上門，譚艾珍感動的說「這孩子不但帶自己的便當來投胎，他連媽媽的也帶了。」度過了人生最辛苦時候，歐陽靖說：「我在人生中跌了一大跤，是他接住了我。」她也強調PO孩子的照片，再也不是因為想藉此賺錢，「而是想給大家看看小暖男的長相。」最後她霸氣表示，「遇到不好的男人就自己生一個」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

歐陽靖「前夫早有新歡」認了走不出情傷！自爆離婚原因：我戀愛腦

「林叨囝仔」7寶媽揹1歲嬰兒滑雪無防護　網痛斥：把小孩當肉墊！

林叨囝仔遭爆「懷孕爬山骨折連累山友」！7寶媽又挺8月孕肚登百岳

擠掉歐陽娜娜！「最美星二代」曬蜜蜂腰　他們凍未條甘願當工具人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀