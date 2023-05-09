促進民族共融　南洋姊妹會辦新住民親子嘉年華

由金門縣政府社會處、教育處、移民署金門縣服務站及新住民學習中心共同指導，金門縣南洋姊妹會主辦的「新住民親子嘉年華」活動，5月6日於金城國中舉行，議員王國代、金城鎮鎮長李誠智、金門縣政府社會處副處長李廣榮、金湖國中校長莊錦智、金寧中小學校長宋文法、金沙國小校長李盈潔、古寧國小校長黃芸芸及幾位來自台灣新住民團體代表們等嘉賓亦到場共襄盛舉，透過溫馨的活動設計及歡樂多元文化表演，讓漂洋過海來到金門深根的新住民父母們，能夠在母親節前夕，感受到子女們對於父母養育辛勞的感恩與回饋，發揮正向家庭價值，創造多元文化共生共融的意象。
記者賴正琳／綜合報導
本次活動除了有自金城國中、金湖國中、金沙國小、卓環國小、古城國小及湖埔國小的新二代展演具異國特色之歌謠及舞蹈等，由於新二代結合來自父母的不同文化，藉由舞台展演的方式，呈現多元文化的熱情與活力，傳遞來自父母原鄉的故事，增進其對於父母文化的認同及理解；也讓參與活動的新住民家庭進行異國料理的分享，透過家庭成員們一起準備食材及製作過程，拉近彼此關係，提升家庭成員間的情感連結及凝聚力，共同帶來別具異國特色的美食饗宴；南洋姊妹會鄭氏僑螢理事長也特別為參加活動的學員安排「果凍花」的體驗，讓大家能夠認識來自越南的特色甜品，除講述起源與發展歷史外，更現場分享及實作，為大家帶來視覺及味覺上的豐富感受。
為發揮活動的公益價值與社會功能，達到寓教於樂的效果，移民署金門縣服務站也派員在現場針對居停留法令進行宣導，另外縣府社會處、新住民家庭服務中心、家庭教育中心及台灣電力公司金門區營業處等單位亦提供各項即時諮詢及觀念推廣。
南洋姊妹會理事長鄭氏僑螢表示，新住民姊妹們離鄉背井來到金門，平日擔負起家庭主要照顧責任，為了讓平時忙於家務及工作的新住民姊妹，能夠藉此機會闔家歡度母親節，特別選在母親節前夕舉辦這次新住民親子嘉年華的活動，慰勞平日的辛勞，讓子女表達感恩回饋之情，拉近彼此間的距離，也能讓來自不同國家的新住民朋友及其家庭成員，彼此間相互交流及情感支持，讓思鄉之情得以獲得慰藉，給予新住民朋友落地深根的歸屬感，共度闔家同樂的溫馨周末，藉此機會提前祝賀新住民姊妹們母親節快樂。