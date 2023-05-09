1天內胖3kg好崩潰！美女營養師曝這8狀況　暴肥數字「只是假象」

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📌1.喝水量多寡
水是影響體重的關鍵之一，當喝水量多時，體重可能會增加。但高敏敏提醒不需要太擔心，因為水分會代謝排出，再加上足夠的水分才能幫助身體新陳代謝，提升減重效率，也能減少口渴、飢餓感發生。
📌2.鈉含量攝取過多
當重口味、重鹹、加工食品吃太多，會使得鈉攝取過量、導致細胞的滲透壓平衡失常，換句話說就是高鈉易導致水腫，使身體儲存更多水分，所以如果想讓多餘的水分及鈉排出，可以攝取幫助利尿及高鉀的食物，做到「留鉀排鈉」。
📌3.精緻澱粉攝取過多
當碳水化合物的攝取比例高，身體也會儲存水分，因為身體需要較多的水分去儲存碳水化合物中的醣類，但高敏敏也提醒，適量的碳水化合物也很重要，建議大家還是要均衡攝取，但要以非精緻澱粉為主。
📌4.生理期前後
當女生生理期來時，會導致荷爾蒙的浮動，進而出現存水、脹氣等情況。高敏敏說其實也不用太緊張，大概在生理期第三到四天後就會恢復正常。
📌5.流汗、尿液量影響
當天氣熱導致大量流汗，或是頻繁小便，身體水份流失時，體重自然會下降。
📌6.糞便堆積量
當太多糞便囤積在體內時也會增加體重，而且糞便排出時，腸內的脹氣也會一起排出，所以建議多攝取高纖食材，並盡量在固定得時間排便。
📌7.壓力荷爾蒙過高
跟女性生理期前後原因有些類似，當壓力荷爾蒙上升時，身體會儲存更多水分，所以體重才會跟著忽高忽低，建議可以放鬆心情，到戶外散心，以免造成雙邊齊來的惡性循環。
📌8.肌力訓練
進行肌力訓練時，肌肉纖維可能會被撕裂，而身體在修復肌肉時會儲存水分，所以運動後有些部位如果有點浮腫不用太擔心，觀察一兩天就會消散了。
高敏敏最後也提醒，建議大家量體重最好的方式就是每天固定時間，並且在同一狀態下測量，才能獲得最正確數字，量體重之餘也要關心體脂肪和肌肉量，才是健康的觀念，「別當數字的奴隸」。