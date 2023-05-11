中捷意外事件釀嚴重死傷 蔣萬安：全面清查捷運沿線工程
台中捷運昨日行駛過程中遭一旁興富發建案吊臂當場砸中，釀成1死10傷，對此台北市長蔣萬安今（11）日赴行政院會受訪時表示，對逝者表達哀悼之意，願逝者安息，傷者能早日康復，另也在第一時間要求捷運公司、捷運局清查捷運沿線相關工程，同時啟動工程巡檢，進行塔式起重機工地檢查，此外也要求加強宣導，一旦發現異物進入軌道，有突發狀況一定要先阻止列車發車，同時即刻回報行控中心。
記者陳威叡／台北報導
台中捷運事件發生後，蔣萬安指出，首先要對逝者表達哀悼之意，願逝者安息，傷者能早日康復，昨天在第一時間也特別請台北捷運公司董事長到台中表達關心和全力協助，另請捷運局派團隊到台中協助後續事宜，目前協助拆除隔音牆已經完成，以及後續相關復舊工程。
蔣萬安指出，昨在第一時間，捷運公司、捷運局全面清查捷運沿線相關工程，因依照規定都有相關禁建，也必須事先提出申請，所以要求北捷和捷運局貫徹此規定，且要派員監工，希望能嚴肅審慎面對，慎防任何事故發生。
蔣萬安也提到，目前已經開始進行市府各局處都全面啟動相關作業，首先建管處清查121處沿線周邊工程列管，全面進行相關作業，特別是塔式起重機工地，要求即刻強化自主巡視檢查，確保公共安全；第二則是北捷和捷運局也啟動工程巡檢，勞檢處也要求塔式起重機工地檢查，隨時回報檢查時間和狀況。
最後蔣萬安說，已要求捷運公司和捷運局，包括站務和隨車人員，一旦發現異物進入軌道，有突發狀況一定要先阻止列車發車，同時即刻回報行控中心，這部分已全面要求和宣導。