預防中捷悲劇重演！台北捷運局：嚴格巡檢沿線121處工程

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由於文湖線與中捷同為自動駕駛，外界憂心安全系統偵測是否有風險，蔣萬安表示，台北市在第一時間要求北捷、捷運局全面清查捷運沿線相關工程，且依照規定周邊都有相關禁建規定，須事先提出申請，他要求北捷和捷運局貫徹此規定，並派員監工，希望以非常嚴肅審慎態度面對，慎防任何事故發生。
蔣萬安指出，中捷意外發生後，台北市政府已要求捷運局和捷運公司，巡檢捷運沿線121處工程，了解是否符合禁限建規定，建管處和勞檢處也特別檢查使用塔式起重機的工地，要求強化自主檢查，確保公共安全，並隨時回報檢查狀況。
台北捷運局表示，依據「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」第12條的規定，當公共工程或建案位於北捷營運路段的毗鄰區域時，起造人為其限建範圍內之建築物申請開工前，應先會同捷運主管機關及捷運營運機構，辦理捷運設施之現況調查及現況測量，並提出與原設計保護捷運設施相符之施工計畫，由當地主管建築機關會商捷運主管機關審核同意後始得開工。
捷運局進一步說明，在毗鄰捷運之工程或建案開工前，均要求公共工程或建案施工廠商提出施工計畫、監測計畫等文件審查，於施工階段並要求其定期提送監測報告，以防止其施工影響捷運系統安全。
捷運局表示，截至今年4月底止，目前台北捷運局轄管捷運沿線範圍列管高架、地下及平面路段建案共197案；其中高架段共45案，包括文湖線35案及淡水線10案，建案目前仍有鷹架未拆除案件計有文湖線11案及淡水線4案共15案。
捷運局表示，為嚴格確保捷運系統安全，將持續與相關單位密切合作，包括建管單位及施工廠商，加強溝通與協調，確保毗鄰捷運建案在對捷運系統營運路段造成最小影響的情況下進行，並將持續強化審查機制、監測措施和巡查工作，以保障乘客的安全和捷運系統的順利運行。
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