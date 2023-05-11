吊臂砸穿中捷釀1死10傷！意外發生30小時後 肇事吊塔女董發聲了
台中捷運列車撞上塔吊吊臂意外，造成1死10傷，肇事建案為興富發旗下「文心愛悅」，而該建案係委託專業廠商宇球國際興業有限公司承攬執行塔吊拆除工程，對此，宇球國際興業董事長曹蕥蘭在意外發生後30個小時後作出回應。
記者林莞茜／綜合報導
曹蕥蘭表示，這整個意外、事件，還在配合調查單位，調查也還沒出來，我們也還在調查當中，他強調對於這件事對社會大眾很不好「我真的感到非常抱歉，我們也很有誠意，要解決這件事情。給我們一點空間跟時間，把這個善後（計畫）趕快擬好，會再一併給大眾」。
至於吊塔是否有逾期，曹蕥蘭仍回應目前仍不方便對外說明，一切仍在配合調查當中，若有結果會盡快出面說明。
不過勞動部職安署中區職業安全衛生中心到場即時查證，該塔吊於109年11月3日竣工檢查合格後，並分別於110年11月1日及111年10月31日定期檢查合格，合格證有效日期至112年11月2日為止，目前尚未逾有效日期。
勞動部稱，塔吊操作人員均具有技術士合格證，但該鋼構組配作業主管未於現場指揮監督作業，因此除原依塔吊操作不當勒令停工及裁罰30萬元處分外，再增罰作業主管未在場指揮監督30萬元及承攬管理不當15萬，總計裁罰75萬。