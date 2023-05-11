東協峰會關注緬甸危機　洛興雅人處境依然無解

我是廣告 請繼續往下閱讀
包括馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）、新加坡總理李顯龍與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）等東南亞領袖都出席今年的東協峰會，但緬甸未能落實和平計畫，緬甸政府被禁止出席東協峰會。
張安翔今天告訴中央社記者，緬甸危機是今年東協峰會的主要焦點，但能否獲得解決仍備受考驗。熟悉東協運作模式研究者都了解東協基本立場是「不干預成員國內政」，每個成員國有各自的主權，「大家沒有權力干涉」。
他指出，東協歷年來也討論過很多議題，例如東帝汶的課題，但最終都不了了之，而東協主要傾向於一個經濟的大環境結盟，多於民主人權的討論，則是最主要的關鍵。
張安翔受訪認為，如就緬甸自身內部情勢分析，軍政府奪權政變，民主派人士自顧不暇，緬甸人民的精神領袖翁山蘇姬情況雪上加霜，遑論洛興雅人目前的生活遭遇根本無人聞問。
他說：「洛興雅難民問題如今在緬甸沒有人會去談論，根本沒有的談，能夠談論的空間越來越小，大家對這個議題已沒有什麼感覺，或對這個話題感到疲憊。尤其，軍政府奪權讓人覺得緬甸政局了無生氣，討論洛興雅穆斯林的課題更不會有人想聽。」
值得注意的是，根據張安翔分析，占緬甸境內大多數的緬人中，在緬甸街頭可能會發現70%到80%的人對洛興雅人沒有好感，多數緬甸人視洛興雅人為恐怖分子或武裝分子。
他說，洛興雅人在緬甸的狀況大致可以分為兩種，第一種是居住在若開邦難民營裡的洛興雅難民，他們雖物質條件匱乏，仍能獲聯合國等組織援助；另一種則居住在難民營外，這些人傳統上僅能靠打魚維持基本生活，但軍政府又設下若干捕魚海域禁令，導致這些洛興雅人進退兩難，也有極少部分淪為武裝分子。（編輯：陳承功）1120511