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38歲魏蔓突曬「超音波照」　母愛噴發喊：用行動力在愛他

▲魏蔓突曬出超音波照，讓不少人以為她懷孕了。（圖／魏蔓IG）
▲魏蔓突曬出超音波照，讓不少人以為她懷孕了。（圖／魏蔓IG）

記者薛羽彤/綜合報導

38歲女星魏蔓演出過《飛魚高校生》、《回到愛以前》等多部偶像劇，以自然不做作的風格深受粉絲喜愛。昨（11）日魏蔓突在臉書上PO出超音波照，第一時間讓許多網友以為她懷孕了，其實她是分享凍卵的過程，「凍卵這個療程讓我更深層體會到，原來我真正的母愛，源自於孕育自己下一代的渴望。」網友也都佩服她，直呼「你好勇敢！」

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▲魏蔓PO出凍卵超音波照。（圖／魏蔓IG）
▲魏蔓PO出凍卵超音波照。（圖／魏蔓臉書）
魏蔓昨日在社群上分享自己的凍卵過程，以及想凍卵的念頭，她深知人會老，卵子也是，「凍卵，就是先買一個保險、免得卵到用時方恨少」。凍卵的時間為期兩周，這期間魏蔓睡得精氣神皆滿足，身體也受賀爾蒙影響，十分樂觀愉悅。療程手術結束後，看著一顆顆健康的卵子被高規格的紀錄保存起來，魏蔓透露內心感到無比安心。

▲魏蔓做出凍卵決定，不少人直呼她好勇敢。（圖／魏蔓IG）
▲魏蔓做出凍卵決定，不少人直呼她好勇敢。（圖／魏蔓IG）
魏蔓也對未來當母親的自己以及寶寶喊話，「在我完成凍卵這個療程以後，我更深層體會，原來我真正的母愛，源自於孕育自己下一代的渴望」。她表示如果將來一定會成為一位母親，「凍卵這件事情，代表我已經用行動力在愛他，未來不管我的孩子是用哪一種形式來到我身邊，我知道宇宙萬物會幫助我一起撫養他長大」。好友小薰、黃薇渟看到後也直呼「你好棒！」
 


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