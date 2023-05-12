站中捷第一排！綠衣男「1舉動」成功躲死劫 網讚逃生典範
台中捷運豐樂站10日發生吊臂貫穿捷運車廂的意外，整起事件一共造成1死10傷的悲劇。然而，中捷日前公開監視器畫面，表示隨車人員前後只有13秒的反應時間，結果有網友就發現，當時在最前排的綠衣男子反應非常的快速，當下立刻壓低身體保護自己，意外掀起討論，被讚是「逃生典範」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「剛剛看車廂監視器畫面，其實大家都忽略車商裡面的綠衣男吧！正當隨車人員傻眼，杵在那邊不動時，綠衣男彷彿計算完接下來會發生的事情，車廂裡面的人兵荒馬亂往後跑，只有這位綠衣男迅速臥倒！面對衝擊方向躺得直挺挺的，手保護著頭部，準備接受撞擊，這時所有人摔得東倒西歪，甚至摔到車外，只有他穩若泰山，綠衣男是不是最佳求生的典範？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「真的欸！都沒注意到他」、「真的蠻強的，在這種時候還可以冷靜臥倒」、「人家一開始就在隨車人員旁指導，後來發現來不及就趕快掩護臥倒，這真的很有求生意識的」、「外國人真的相對比較有意識，但是監視器畫面到底是哪個年代的啦！這麼霧」。
然而，也有網友發現，這位綠衣男就是後來出面受訪的「加拿大籍」的外國人，當時他受訪時表示，明明當時候吊臂砸下來時，列車是停止狀態的，不知道為什麼還是會啟動，結果就這樣直直的撞下去，所幸該名外師人平安無事，僅頭部輕微受傷。