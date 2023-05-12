6成台灣女性有子宮肌瘤　不想開刀可選「這個手術」也能保留子宮

我是廣告 請繼續往下閱讀
子宮肌瘤影響備孕 海扶刀術後順利產子高雄醫學大學附設中和紀念醫院婦產部日前舉行1000 例海扶刀成果分享會，分享2位女性長久以來的困擾，一位成功於術後受孕產下寶寶，成為母親節最美好的禮物；另一位則深受子宮肌瘤腫大影響，腹部如孕婦般大，如今沒有任何副作用地消除，守護子宮、保留生機。
高醫大附設中和紀念醫院戴嘉言副院長表示，台灣約有6成的女性會有子宮肌瘤情形，有些會大到壓迫神經影響排尿，即使不太大的肌瘤也讓女生備感壓力。於是自2015年4月開始引進海扶刀設備，設立了南台灣第一個海扶治療中心，造福了許多因子宮肌瘤或肌腺症受苦的病患。
海扶刀不開刀、無傷口、不失血 無術後疼痛或沾粘高醫大附設中和紀念醫院婦產部部長龍震宇表示，高強度聚焦超聲消融治療(High intensity focused ultrasound ablation therapy)，簡稱海扶刀（HIFU）是一種無創治療方式，不開刀、無傷口、不失血，沒有傳統手術沾黏的問題，術後恢復快以及修復時間短，術後2小時就可以進食和下床活動，很快恢復正常生活作息。
婦產部盧紫曦醫師也指出，海扶刀（HIFU）治療主要是透過超音波影像引導下及使用放大鏡原理，把低能量的超聲波在肌瘤上進行聚焦加熱溫度高達60 度以上，形成局部的凝固型壞死，治療過程中不會對鄰近的正常組織造成損傷及破壞，不會有術後傷口疼痛或沾粘問題，對身體子宮傷害小，是目前治療子宮肌瘤也能保留子宮很好的一種治療選擇。
生育需求患者 海扶治療後三個月可備孕高醫大附設中和紀念醫院婦產部顧問醫師、台灣婦科腫瘤消融醫學會理事長鄭丞傑教授進一步說明，有生育需求的患者更可以在海扶治療三個月後可以開始備孕。在接近更年期、之前已經有接受子宮肌瘤術後復發的女性，也可以考慮接受海扶刀消融手術來解決困擾或是避免手術沾黏的風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57790
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw