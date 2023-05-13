海扶助47歲肌瘤婦自然懷孕　母親節前夕足月生產開心晉升當媽

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高齡婦罹子宮肌瘤 自然懷孕、足月產振奮醫護「陳醫生求救！我47歲，我懷孕了！」去年10月林口長庚醫院婦產科陳威君醫師接到病人小琳的求救。家住台北的小琳，2年前曾因多發性子宮肌瘤造成異常出血、壓迫膀胱狀況尋求治療，經陳威君醫師以海扶刀消融多顆肌瘤、解決不適症狀，在規律作息調養、固定回診追蹤之下，去年10月發現自然懷孕了。
擔心自己高齡且有子宮肌瘤宿疾，會對寶寶產生影響，讓小琳憂心不已。考量病人需求，陳威君醫師將病人轉介至專長於胎兒醫學和高危險妊娠的台北長庚醫院婦產科主任蕭勝文醫師，在蕭醫師與台北長庚醫護團隊悉心治療下，小琳今年5月6日，在母親節前夕足月順利產下女兒，振奮醫護團隊。
「真的滿意外的！其實去年發現懷孕前，才剛整理家裡，把大女兒的寶寶用品丟掉，沒想到過沒多久就發現懷孕，這些東西又要再買回來。」小琳與先生做足準備，以欣喜又期待的心情迎接二寶，向陳威君醫師分享喜悅。
肌間層與黏膜下肌瘤易致不孕 手術方式須評估陳威君醫師解釋，子宮肌瘤是一種良性子宮腫瘤，並非所有子宮肌瘤都會引起不孕，依所處位置來看可分為三種，其中生長在子宮肌間層與子宮粘膜下的肌瘤因壓迫到子宮、輸卵管或子宮內膜不平整，比較會影響胚胎著床率及受孕率。
若女性有生育計劃又罹患子宮肌瘤，手術方式就需要審慎考量，包括肌瘤本身的大小、位置及數量都須納入評估；現今醫療技術日新月異，除了傳統手術外，也有微創腹腔鏡、達文西機械手臂手術及無創海扶刀手術方式。
高強度聚焦超聲消融治療簡稱海扶刀，是一種不開刀、無傷口、不失血的無創治療方式，47歲高齡產婦小琳選擇海扶刀，避開傳統手術沾黏的問題，術後恢復快、修復時間短，術後2小時就可以進食和下床活動，很快恢復正常生活作息。透過聚焦超音波的方式消融子宮肌瘤病灶，降低手術對子宮的傷害，也不會傷及子宮及周邊組織，保留女性子宮及其功能，提供有生育計畫的婦女治療新選擇；小琳2年後順利懷孕，是子宮環境健康的成功見證。
林口長庚婦產科陳威君醫師與台北長庚婦產科蕭勝文主任婦產醫療團隊共同攜手，解決高齡生產和子宮肌瘤對產婦懷孕帶來的難題。在母親節前夕，接獲小琳傳來的好消息，陳威君醫師倍感欣慰，更感佩母愛的偉大，陳威君醫師表示，這項艱鉅的任務需要醫護團隊共同努力，感謝病人對團隊的信任和支持，期待未來能夠為面對相同處境的產婦和家庭帶來更多的希望。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57823
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