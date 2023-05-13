生活大小事都要靠照顧者？　6大類生活輔具讓自己做主

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一、淋沐浴與如廁銀髮族淋沐浴時，最常碰到的生活困擾就是到浴室不方便、浴室濕滑危險、洗澡水熱頭暈站不穩，這時可利用輔具如洗澡機、特殊浴缸、各式沐浴椅，尤其有防滑設計、有輪子方便移動、有扶手與椅背更安全。另外各洗澡兼便盆椅、加裝馬桶安全扶手、可攜式便椅也是好幫手，讓人夜間如廁也安心。
二、起身坐下這些日常活動的困擾在於，坐下就很難起身，從坐到站感到很費力，解決方案如使用電動起身椅、起身扶手、特製座椅、家用走步椅、特殊環境控制系統，有助於銀髮族改善日常活動不便之處。
三、用藥安全哪餐要吃什麼顏色的藥、要吃幾顆，你是否也容易忘記或吃錯呢？無論是銀髮族用藥，或是用藥需要協助，都可使用特製或智慧藥盒，更能穩定控制病情。
四、飲食與用品銀髮族不方便自己準備三餐，即時軟食餐可提供所需營養；每當用餐總容易掉落食物，可使用旋轉湯匙，保持平衡可避免食物掉落；可升降餐桌不僅適合銀髮族與乘坐輪椅者使用，一般家用也很適合；小缺口軟杯則方便照顧者輕鬆餵飲。
五、衣著相關易穿脫的照護衣、方便開扣的衣服，還有尿管褲、尿用內褲等搞定漏尿與頻尿問題，另有各式機能毯被。
六、其他各種輔具生活輔具還包括乳液輔助刷、選紅外線鞋墊、紅外線治療儀、附有座椅的購物車、中頻波治療儀、體感舒震拍、防滑三角雨傘等。
輔具評估、維修要找誰 可以租借嗎？針對身心障礙者和失能長輩的居家生活、社會参與、學習、休閒及生活品質維持所需輔助器具，第一社會福利基金會輔具治療師提供到宅或到輔具中心的專業評估、輔具購置的建議、輔具功能檢測及使用的訓練；若輔具故障需要維修，或是閒置沒在使用想要回收，也有提供相關服務。
對於有短期輔具需求者，例如受傷者、剛出院返家等候申請鑑定為身心障礙者、外出活動參與需要行動輔具者、輔具自付額部分負擔困難者等，可聯繫第一社會福利基金會，透過租用的方式快速取得輔具，一方面解決燃眉之急、又可避免身體狀況惡化、且可先試用再決定最適之輔具。目前提供製氧機、一般輪椅、特殊輪椅、氣墊床、復健機、電動照顧床等項目的租賃，服務範圍以北台灣為主。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57771
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