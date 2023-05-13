艾佛森繞場變快閃！粉絲花5千怒喊「被當盤子」　主辦單位道歉了

生活大小事都要靠照顧者？　6大類生活輔具讓自己做主

生活大小事都要靠照顧者？　6大類生活輔具讓自己做主
生活大小事都要靠照顧者？　6大類生活輔具讓自己做主

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】隨著歲月流逝，動作變慢、力氣變小，吃飯、上廁所這些生活瑣事都得靠別人幫忙，生活大小事如何省力又有效率？生活中的操作，哪些是我可以自己來的？「2023臺灣輔具暨長期照護大展」推薦6大類生活輔具，包括淋沐浴、起身坐下、用藥安全，可讓長輩為自己的生活做主，不用依賴照顧者、保有自尊。

我是廣告 請繼續往下閱讀

一、淋沐浴與如廁

銀髮族淋沐浴時，最常碰到的生活困擾就是到浴室不方便、浴室濕滑危險、洗澡水熱頭暈站不穩，這時可利用輔具如洗澡機、特殊浴缸、各式沐浴椅，尤其有防滑設計、有輪子方便移動、有扶手與椅背更安全。另外各洗澡兼便盆椅、加裝馬桶安全扶手、可攜式便椅也是好幫手，讓人夜間如廁也安心。

二、起身坐下

這些日常活動的困擾在於，坐下就很難起身，從坐到站感到很費力，解決方案如使用電動起身椅、起身扶手、特製座椅、家用走步椅、特殊環境控制系統，有助於銀髮族改善日常活動不便之處。

三、用藥安全

哪餐要吃什麼顏色的藥、要吃幾顆，你是否也容易忘記或吃錯呢？無論是銀髮族用藥，或是用藥需要協助，都可使用特製或智慧藥盒，更能穩定控制病情。

四、飲食與用品

銀髮族不方便自己準備三餐，即時軟食餐可提供所需營養；每當用餐總容易掉落食物，可使用旋轉湯匙，保持平衡可避免食物掉落；可升降餐桌不僅適合銀髮族與乘坐輪椅者使用，一般家用也很適合；小缺口軟杯則方便照顧者輕鬆餵飲。

五、衣著相關

易穿脫的照護衣、方便開扣的衣服，還有尿管褲、尿用內褲等搞定漏尿與頻尿問題，另有各式機能毯被。

六、其他各種輔具

生活輔具還包括乳液輔助刷、選紅外線鞋墊、紅外線治療儀、附有座椅的購物車、中頻波治療儀、體感舒震拍、防滑三角雨傘等。

輔具評估、維修要找誰　可以租借嗎？

針對身心障礙者和失能長輩的居家生活、社會参與、學習、休閒及生活品質維持所需輔助器具，第一社會福利基金會輔具治療師提供到宅或到輔具中心的專業評估、輔具購置的建議、輔具功能檢測及使用的訓練；若輔具故障需要維修，或是閒置沒在使用想要回收，也有提供相關服務。

對於有短期輔具需求者，例如受傷者、剛出院返家等候申請鑑定為身心障礙者、外出活動參與需要行動輔具者、輔具自付額部分負擔困難者等，可聯繫第一社會福利基金會，透過租用的方式快速取得輔具，一方面解決燃眉之急、又可避免身體狀況惡化、且可先試用再決定最適之輔具。目前提供製氧機、一般輪椅、特殊輪椅、氣墊床、復健機、電動照顧床等項目的租賃，服務範圍以北台灣為主。





資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57771

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

海扶助47歲肌瘤婦自然懷孕　母親節前夕足月生產開心晉升當媽

6成台灣女性有子宮肌瘤　不想開刀可選「這個手術」也能保留子宮

紅髮艾德擺脫憂鬱症「出輯」　伴妻分享抗癌路

猴痘疫情趨緩　WHO宣布取消「全球衛生緊急事件」

我是廣告 請繼續往下閱讀