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許多人都有相同經驗，沒有攝取造成過敏的食物，卻莫名起了蕁麻疹。專家表示，慢性蕁麻疹是自體免疫系統相關疾病，成因複雜，而「心理壓力大」和「情緒不穩」的時候特別容易爆發。
安南醫院小兒過敏免疫風濕科主治醫師賴以修表示，臨床上常見到蕁麻疹，有 95% 以上的民眾終其一生至少會發生過 1 次蕁麻疹，而大部分的蕁麻疹在發作的 3 天內會自行緩解。
病人通常是接觸到過敏物質而誘發，不論是透過飲食、呼吸或接觸，甚至感染造成，例如，黴漿菌肺炎、流感等傳染性疾病，所引起的急性蕁麻疹。因此，只要移除過敏原後，急性蕁麻疹多會自行消退。
然而在某些狀況下，蕁麻疹發作期會超過 6 週，故稱慢性蕁麻疹。陽明馬光中醫診所中醫師陳宜民指出，慢性的蕁麻疹不易找出原因，可能是免疫疾病、慢性感染、陽光照射、皮膚的冷熱溫度改變、激烈運動、流汗、情緒問題等。
賴以修進一步說明，慢性蕁麻疹病友中，有 2 成具有特殊過敏體質、自體免疫疾病、甲狀腺問題等，也有少數惡性疾病情況，只要查出確切病因對症下藥，是可痊癒的。
另外 8 成的慢性蕁麻疹則是屬於原因不明的自發性蕁麻疹，這一類的蕁麻疹患者有 5 成的病患，約半年後就會痊癒；但也有少數大概 1 成的病患，其病程有可能達 10 年以上。
中醫看蕁麻疹，分成 2 類型治療
天一中醫診所中醫師楊謦伊強調，媽媽們在生產時耗損體力、大量失血，氣血不足導致免疫力下降，加上產後面臨各種狀況，容易造成情緒起伏、精神壓力大、睡眠不足，就容易誘發蕁麻疹，中醫屬於「肝鬱血虛」。
此外，就中醫觀點看慢性蕁麻疹，會同時針對肝、脾做調理，並分成 2 類型。
肝鬱氣滯
好發族群：多見於生活緊繃、壓力大者
疹塊呈色：疹色較血紅、搔癢感強烈、皮膚乾燥
常見症狀：伴隨個性易怒、失眠煩躁、手腳掌心熱、口乾舌燥、便秘
中醫治療：除了放鬆緊繃壓力外，可利用疏肝解鬱的中藥治療。
脾虛濕滯
好發族群：外食族、暴飲暴食、愛吃甜、冰品的人
疹塊呈色：疹塊呈現白色、搔癢感較弱等
常見症狀：伴隨白日疲勞、頭暈胸悶、腸胃消化差、胃脹多、排便軟膩
中醫治療：多使用清熱利濕、補氣運脾的中醫藥來治療
陳宜民指出，急性蕁麻疹尋求中醫治療時，中醫師多會使用祛風、清熱、化濕的藥物來治療，先解決腫脹與搔癢的急性問題後，再依照患者體質調整用藥，達到預防再次發生的效果。
預防蕁麻疹反覆發作，生活請改善
北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師謝旭東提醒，蕁麻疹的發作和加重，個人的情緒上佔有相當大的重要因素，保持健康的心態抗病，適時緩解自身的壓力，不只能夠減少蕁麻疹的發作時間，更有機會讓疾病達致痊癒。
生活上，則避免容易誘發蕁麻疹的食物，如羊肉、牛肉、鴨肉、鵝肉、辛辣食物、酒、咖啡、食品添加物、水楊酸高的蔬果等；多補充維生素 C 的飲食，維生素 C 可以降低發炎，減低蕁麻疹症狀。
諮詢專家：安南醫院小兒過敏免疫風濕科主治醫師 賴以修、天一中醫診所中醫師 楊謦伊、陽明馬光中醫診所中醫師 陳宜民、北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師 謝旭東
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 藝人 Sandy 產後復工竟起蕁麻疹！蕁麻疹不只跟食物有關，這 2 個原因更容易好發