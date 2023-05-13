阿茲海默症預防與照護　結合AI讓診斷與大腦訓練處方更精準

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快狠準的檢測方式 失智預防的關鍵人生四季，身體和大腦功能本來就會隨著年齡逐漸退化，但正常老化和失智症間有一個分界，從檢測分數可做客觀的判定。張教授提到，失智檢測有多種不同的測驗工具，可測量病人心智功能表現是否明顯超過正常老化所改變的程度。
在台灣目前使用度最高的為簡易心智量表 Mini-Mental State Examination（簡稱MMSE），是一份有30條問題的問卷，用作評估認知障礙。這份問卷最大的優點就是測驗時間只要10-15分鐘，但相對而言，這份問卷的敏感度也較低，經由MMSE判定為失智症，症狀多數已非常明顯。
要達到健康促進的目標，需要有更簡便且敏感高的檢測方式，讓民眾不需經過醫療，而是可以直接在社區初步篩檢出未來可能罹患輕度知能障礙 (Mild Cognitive Impairment，簡稱MCI)的高風險群。MCI是阿茲海默症的高風險族群，若沒有積極介入，未來確診為失智的機率大增，根據數據顯示，有三分之一的MCI患者，將在1至3年內轉為失智。
張教授分享，臺大研究團隊一直投入這方面的研發，已能將複雜的臨床神經心理測試結合AI技術，在一分鐘內分析個案是否有MCI，準確率達80%以上，它不只是失智早期偵測工具，更是多功能型的智能照護機器人，可以陪伴長者說話、給予運動建議、認知運練、輔助醫療照護，照護機器人尚在研發階段，待產品商品化時，可望大大提升失智預防的成效。
發展精準化大腦訓練：提升記憶力、延緩退化失智症是由多種病因組合而成，最常見的為阿茲海默症，尚未清楚其致病機轉，症狀不僅限於記憶力衰退，還包括語言、判斷和注意力等多方面的心智功能減退。針對患者的不足處，給予「大腦訓練處方」，可以延緩退化?
張教授指出，要提供有效的訓練處方，要先能診斷出個案認知退化的問題點。以記憶力為例，記憶形成就涉及三個主要階段：登錄、儲存和提取。
透過測驗分析，臨床心理師可以更準確地判斷記憶缺失的問題源自於哪一個階段，然後針對不同的問題點，提供不同的訓練策略。例如，對於記憶登錄能力較差的患者，可以使用新概念與他們關注的領域相關聯的策略，提高他們接收新訊息的能力。對於記憶儲存能力較差的患者，可以使用多感官記憶策略，即用視覺和聽覺並用，用圖片搭配故事的方式，增強海馬迴對信息的整合能力。此外，反覆在心中默念也可以增強記憶，但效果取決於覆誦次數和間隔時間的長度以及不規則性，這種方式稱為稱為「提取練習」“retrieval practices”。張教授的研究顯示，透過策略訓練，可讓輕度認知障礙者的記憶表現與同齡人相當，且效果可以持續至少14天(因為實驗只追蹤到14天)。
這些訓練方法都有理論根據，海馬迴是大腦中負責處理記憶的區域，對於學習新事物扮演了非常重要的角色。它有一個特性，就是擅長整合來自不同感官的信息。這意味著，當我們學習新東西時，同時聽、聞、看，給予多向度的訊息，可以讓記憶包持更深刻的印象。即使海馬迴可能會因某些原因受損，以多向度處理訊息，可以補充或彌補可能被遺漏的部分。
失智預防越早開始越好失智症確診通常已是晚期，難以及早發現的狀況全球皆然，雖然年齡是失智的主要危險因子，但這不表示失智就是老化的必然結果。事實上，早發性失智症（65歲前開始出現症狀）約佔了全部病例的9%，因此關於失智的預防越早開始越好，張教授強力建議，日常生活可透過運動、均衡飲食、平衡的生活與及早儲存腦本，為老化作準備，若再定期輔以簡易且敏感度高的認知測驗，更能提供失智症預防的成效。這也是張玉玲教授與其研究團隊正在進行的目標：失智症預防與照護，結合AI讓診斷與大腦訓練處方更精準。
文章來源：瑞金抗齡照護研究教育基金會
訪談/張玉玲 台大心理系教授、整理/郭慈明
張玉玲 教授
現任職稱：台灣大學心理學系暨研究所教授
專長：應用臨床神經心理學／認知老化／失智症早期偵測／學習與記憶／執行功能／大腦造影／認知測驗發展／認知訓練／大腦可塑性
主要研究方向：
- 發展可作為失智症早期偵測的敏感指標與臨床測驗，提高對於疾病發病的預測力。
- 透過老化認知介入與促進方案，來探討延緩失智症發病的可能性與大腦可塑性。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57777
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