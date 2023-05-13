鄭元暢睽違20年露營被當「酒促」 劉品言藏6支酒備戰
TVBS實境綜藝《光露營就很忙了》本週（14）日播出第5集，總製作人林心如合體《華燈初上》前夫鄭元暢，劉品言合體「彪哥（華燈初上角色名）」李李仁，以及光小姐郭雪芙、江宜蓉，到高山森林露營，遊走在山林間、與廣闊杉林相伴吸收芬多精。而鄭元暢一忙完工作也趕到露營現場，行李裡全裝滿酒的他，被稱為「酒促擔當」，劉品言更笑回：「我也是，我帶了6支！」
記者侯家瑜/綜合報導
林心如透露：「在杉林裡感覺比較冷，相較上一次更原始一點，也再解鎖人生另一個第一次，但李仁哥的狗狗荳荳對空地吠，怕牠晚上亂叫，有點害怕。」此次露營李李仁第一位到營地，開始搭起帳篷，接著劉品言抵達，才剛下車，李李仁即以彪哥（華燈初上角色名）口吻，邪惡地對她說：「李淑華（華燈初上角色名）好久不見，我需要幫忙，不然我要玩冰塊喔！」讓劉品言立刻想躲回車上說：「怎麼出現彪哥的聲音啦！」劉品言透露：「自己雖然第二個抵達，但李仁哥的個性很隨興，什麼話題都可以聊，並不覺得尷尬，且這次露營有李仁哥，應該可以幫忙很多事。」
正當林心如、劉品言、郭雪芙、江宜蓉和李李仁吃著午餐，鄭元暢突然拉著行李抵達現場，嚇壞眾人，鄭元暢說：「一結束工作趕過來露營，要給你們驚喜。」鄭元暢分享自己行李裡全裝滿酒，讓劉品言笑回：「我也是，我帶了6支！」李李仁一旁回應我們改「光喝酒就很忙了」，眾人應聲喊：「好！開喝！」鄭元暢在節目中更當起稱職的酒促，當李李仁生火時，不忘拿酒杯給他喝一口，與林心如、劉品言煮飯時，直接讓晚餐變成「不專業廚房」，為大家帶來許多笑料。
鄭元暢透露自己已經有20年沒有升過營火、搭過帳篷，距離上一次睡帳篷已經是高中時，帶學弟妹去團康紮營，大家一起睡在帳篷裡。睽違20年，將和李李仁一起在睡帳篷，鄭元暢笑說：「一點都不覺得有壓力，雖然平常會認床，但喝了酒到哪都能睡。」他也說跟朋友一起露營、吃飯，不管是什麼形式，只要跟對的人就會有很多有趣的事情發生，而且自己常常待在城市，透過露營到野外的環境，呼吸森林裡的空氣，非常舒緩、療癒身心。