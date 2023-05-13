忘記吃藥怎麼辦？　掌握「吃藥週期的一半」原則

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忘記吃藥？別因擔心而吃下更多藥吳柏翰藥師說明，有些民眾忘記吃藥，等想到時一緊張，立刻補服，結果可能在一小段時間內吃下兩倍劑量！
吳藥師提醒，忘記吃藥時，可先以「吃藥週期的一半」為基準，計算自己需不需要補服？例如：一個藥品必須在早、中、晚服藥，如果每餐之間間隔6小時，那吃藥週期的一半就是3小時。假如早餐後忘了吃藥，在吃藥週期的一半3小時以內都還能補吃；但超過3小時才想起的話，就省略早上那次，中午時按當次劑量服用即可。少數藥品補服時需調整劑量，領藥時務必和藥師諮詢清楚。
謹慎保存藥品與處理廢棄藥品藥品的最佳保存法，一般是放在避免太陽直射且避濕的乾燥櫃中，存放溫度以25℃以下為佳，可避免藥品變質。但有些藥品要放入冰箱冷藏，例如：部分眼藥水、糖尿病用藥胰島素等，故拿到藥品時，可先檢視藥袋上之資訊，或可諮詢藥師藥品儲存上是否有特別限制。藥品若有剩餘、變質、過期，要丟棄檢收，可以怎麼做呢？吳藥師指出，一般藥丸、錠劑可裝在夾鏈袋丟棄；藥水、藥膏則是先將藥水倒入、藥膏擠入夾鏈袋，接著在夾鏈袋內放入咖啡渣或是衛生紙，將液體吸收避免溢出，密封好後再丟到一般垃圾桶。剩餘的藥罐、藥袋，則依材質種類回收。
值得注意的是，抗癌藥、免疫抑制劑、抗生素、荷爾蒙製劑等危害生態環境藥品及「使用過的廢棄針具、針頭」（應以硬罐子裝罐），請拿到藥局或醫院由其協助回收與處理，避免危害生態環境。
食藥署也提醒，用藥時請依照藥袋上的指示服藥、保存及廢棄處理，如有問題可向藥師諮詢確認，共同為自身用藥與環境安全把關。
文章連結：https://reurl.cc/V8A8aR （文章來源／食藥署）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57767
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