腰酸背痛是肌肉痠痛？還是脊椎神經壓迫造成？　醫師教你區分方式！

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神經壓迫會有「傳導痛」 治療多採保守治療肌肉痠痛和神經痛有什麼樣的差別呢？黃志達醫師表示，臨床上如果有嚴重神經壓迫會有「傳導痛」，例如腰椎問題造成神經壓迫，那就會有腰痛合併下肢酸、痛、脹、麻等傳導症狀。
神經壓迫造成的問題，大部分可以藉由藥物、復健、輔具等保守性治療控制症狀，只有少部分民眾需要介入性治療，例如手術治療。黃志達醫師提到，隨著科技進步，各類的脊椎微創手術如雨後春筍般的爆發，因為它具有組織破壞少、住院天數少、術後恢復快，可較快回復日常生活等好處。
脊椎保養、治療怎麼做？ 醫師這樣說而微創手術蓬勃發展的情況下，各式各樣的手術方式也陸續被研發出來，進而提升病患的安全性。黃志達醫師提醒，因為脊椎問題需要進行手術的患者，可以前往門診與醫師討論、評估，了解自己適不適合做微創手術、可選擇何種微創手術。
不過，面對脊椎退化最好的因應還是脊椎保養，黃志達醫師表示，脊椎保養最大的原則就是要有脊椎排列恢復的空間，應著重在姿勢的注意、肌肉的放鬆等部分。
黃志達醫師強調，每個民眾應該都要有保養的概念，而每個人生活方式、工作環境皆不同，所以保養方式會有所不同，建議可以和醫師或復健治療師討論適當的保養的方式，一起努力保養脊椎。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57738
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