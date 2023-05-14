她月經來血不止長達3個月　子宮頸抹片揪出「婦科頭號殺手」

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子宮頸原位腺癌 主因HPV侵犯所致台北慈濟醫院婦產部邵芷萱醫師指出，子宮頸原位腺癌是中年女性不可忽視的頭號殺手，主要原因是感染「人類乳突病毒(HPV)」侵犯子宮頸，使得正常細胞產生癌變，由於屬於第零期的子宮頸癌，癌細胞還在表面，臨床症狀除不正常出血外，無其他跡象可循，必須透過子宮頸抹片檢查才能發現。
子宮頸鱗狀上皮癌進展過程緩慢，但腺癌往往發展快速，有可能突然轉移至卵巢或是其他器官，早婚、年輕發生性行為、有多重性伴侶者，皆為高風險族群。
子宮頸錐狀切除確認侵犯深度 判斷保留子宮與否子宮頸原位腺癌的治療方式以年齡及症狀為主要評估，先做子宮頸圓錐狀切片手術，把子宮頸的外口以及上皮組織切除後追蹤，讓醫師判定其中有無侵犯性的子宮頸癌細胞。
接著依病理報告侵犯深度及病患年紀，決定是否適合保留子宮或是子宮切除手術的範圍，若為生育而需要保留子宮，組織中的癌細胞也只有五成的機率會再復發，需要密切追蹤，屆時完成生育後再考慮進行後續治療。
不正常出血應盡速就醫 每年抹片檢查莫輕忽對於子宮頸癌的防治，台灣子宮頸癌預防政策在民國84年就開始鼓勵婦女接受子宮頸癌篩檢，且補助30歲以上婦女每年免費一次的抹片檢查，以及提供自費的薄層子宮頸抹片、人類乳突病毒篩檢及人類乳突病毒(HPV)疫苗。
邵芷萱醫師呼籲，若無性經驗的女性遇到不正常出血，務必盡速求診，經醫師判斷和討論後決定是否有做抹片或內診的必要，儘早診斷和即時治療，降低子宮頸癌對生命的威脅。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57766
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