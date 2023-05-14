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減輕照顧負擔也避免跌倒　無障礙住宅改造6大重點

減輕照顧負擔也避免跌倒　無障礙住宅改造6大重點
減輕照顧負擔也避免跌倒　無障礙住宅改造6大重點

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】台灣2025年將邁入超高齡社會的人口結構，高齡族群因身體功能老化，導致行動較不方便或手腳不靈活，若能提升長輩居住的環境，將有助於他們享受樂齡生活。國內《住宅法》已將社會福利相關服務導入社會住宅之中，亦將高齡者納入社會住宅所照顧之弱勢群體之中，一般民眾也可以在家進行居家無障礙住宅裝修，「臺灣輔具暨長期照護大展」列舉6項改造重點，解決照顧痛點。

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家裡障礙重重，家中活動很危險？我家適合住一輩子嗎？舊屋裝修經常遇到的問題就是，每次改善一點、每次改善一點，等到多次裝修後，才發現沒做好全面的規劃。照顧空間規劃要能搭配生活活動與照顧需求，還要考慮活動動線、所用輔具與復健。

無障礙住宅5大特徵

無障礙住宅（Accessible Housing）是指設計和建造以便讓各種能力和行動能力不同的人士能夠自由、安全和舒適地進入和使用的住宅環境。無障礙住宅的目標是提供一個對所有人都方便、容易使用的居住空間，無論是年長者、身體有障礙的人士、行動不便的人士還是臨時受傷的人士都能住的安心舒適。

１可及性

無障礙住宅的設計考慮到各種行動能力，包括提供無障礙入口、無障礙通道和無障礙電梯等，以確保人們可以輕鬆進入和移動在住宅內。

２安全性

無障礙住宅提供安全措施，如滑倒防護、手扶擋板、防滑地板和易於操作的安全設備，以減少事故和傷害的風險。

３空間設計

無障礙住宅的室內空間通常設計得寬敞，以容納輪椅或其他輔助設備。門道和通道寬度足夠，以便輪椅和行動不便的人士自由移動。

４設施和設備

無障礙住宅配備方便使用的設施和設備，如無障礙浴室、把手和扶手、高度適中的開關和插座位置，以及易於操作的門把手和開關等。

５視覺和聽覺輔助

無障礙住宅可能配備視覺和聽覺輔助設施，例如緊急警報系統、輔助聽覺裝置和明亮的照明。

居家無障礙改裝6大重點

１照明設備

遠端遙控家電燈光，眩光者避免閃光或使用間接照明。

２加裝扶手

在易跌倒的浴廁、走道、洗手台、床邊、沙發旁可協助起身。

３消除高低差

打掉門檻、鋪設斜坡或用非固定式斜坡，無障礙落地窗消除滑軌造成的高低差。

４改善操作高度

考量輪椅族的操作高度與腿部淨空間可使用升降桌、電動升降洗手台等。

５防滑措施

有防滑貼條、貼紙、地墊、噴劑、地磚等，止滑效果會隨時間降低，需定期檢視。

６改善動線

便盆、沐浴椅迴轉空間小，可用於窄浴廁門，加大門寬使輪椅更容易進出，例如改為橫式拉門。

無障礙住宅旨在提供一個包容和平等的居住環境，讓人們無論身體狀況如何，都能夠獨立自主地生活並享受他們的家庭生活。這種住宅設計不僅對居住者本身有益，也能減輕主要照顧者和家庭成員的負擔。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57761

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