減輕照顧負擔也避免跌倒　無障礙住宅改造6大重點

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無障礙住宅5大特徵無障礙住宅（Accessible Housing）是指設計和建造以便讓各種能力和行動能力不同的人士能夠自由、安全和舒適地進入和使用的住宅環境。無障礙住宅的目標是提供一個對所有人都方便、容易使用的居住空間，無論是年長者、身體有障礙的人士、行動不便的人士還是臨時受傷的人士都能住的安心舒適。
１可及性
無障礙住宅的設計考慮到各種行動能力，包括提供無障礙入口、無障礙通道和無障礙電梯等，以確保人們可以輕鬆進入和移動在住宅內。
２安全性
無障礙住宅提供安全措施，如滑倒防護、手扶擋板、防滑地板和易於操作的安全設備，以減少事故和傷害的風險。
３空間設計
無障礙住宅的室內空間通常設計得寬敞，以容納輪椅或其他輔助設備。門道和通道寬度足夠，以便輪椅和行動不便的人士自由移動。
４設施和設備
無障礙住宅配備方便使用的設施和設備，如無障礙浴室、把手和扶手、高度適中的開關和插座位置，以及易於操作的門把手和開關等。
５視覺和聽覺輔助
無障礙住宅可能配備視覺和聽覺輔助設施，例如緊急警報系統、輔助聽覺裝置和明亮的照明。
居家無障礙改裝6大重點１照明設備
遠端遙控家電燈光，眩光者避免閃光或使用間接照明。
２加裝扶手
在易跌倒的浴廁、走道、洗手台、床邊、沙發旁可協助起身。
３消除高低差
打掉門檻、鋪設斜坡或用非固定式斜坡，無障礙落地窗消除滑軌造成的高低差。
４改善操作高度
考量輪椅族的操作高度與腿部淨空間可使用升降桌、電動升降洗手台等。
５防滑措施
有防滑貼條、貼紙、地墊、噴劑、地磚等，止滑效果會隨時間降低，需定期檢視。
６改善動線
便盆、沐浴椅迴轉空間小，可用於窄浴廁門，加大門寬使輪椅更容易進出，例如改為橫式拉門。
無障礙住宅旨在提供一個包容和平等的居住環境，讓人們無論身體狀況如何，都能夠獨立自主地生活並享受他們的家庭生活。這種住宅設計不僅對居住者本身有益，也能減輕主要照顧者和家庭成員的負擔。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57761
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