鄭元暢、李李仁化身紅娘 劉品言竹科「公費聯誼」拚脫單
東森綜合公路實境節目《社長之路》，今（14）日最新一集展店至南寮漁港及新竹科學園區，其中單身社長期待已久的「公費聯誼」即將到來，笑稱自己是一線女星的劉品言，不幸染上重感冒（已自行使用新冠快篩陰性），鄭元暢則狂推的活招牌「女神下午茶」，主打等待咖啡的同時，還能與女神劉品言面對面聊天，笑說希望能幫單身的劉品言製造聯誼機會。
記者侯家瑜/綜合報導
打烊後的討論會議，李李仁率先反應開業心得：「一直賣東西的壓力好大！不知是否因團隊尚未做好準備，總覺得對熱情捧場的顧客很不好意思！」劉品言則建議：「應再更深入當地特色，開發新的嚴選商品，並加長旺財號駐點時間。」李李仁也認同：「新商品是我們自己嘗試過的，對於喜歡的東西自然就會有信心，再以推薦好東西給朋友的方式銷售，生意才會做得比較心安理得。」眾人達成共識，兵分多路各自前去產地批貨。
劉品言和鄭元暢前往峨眉鄉拜訪冠軍茶王，探尋東方美人茶的祕密，議價功力一流的2人，生意算盤同樣打得精，使出哀兵策略動之以情，在一來一往的講價攻防戰中，半路竟成認親大會！跨區「言」選商品能順利談成漂亮批發價。
而李李仁帶著王子遠赴柑橘的故鄉大山背進貨（拍攝期正值盛產季節），尋找最適合「旺財號」販售的「橘」品，這趟行程除了解開柑橘家族身世之謎，還享用了一橘多吃的創意美食，其中風味獨特的柑橘香腸更擄獲2人的心，讓李李仁二話不說豪爽下單。全新公路實境節目《社長之路》每週日晚間8點 東森綜合32頻道首播、晚間10點在LINE TV、MyVideo上架，隔週六晚間8點在華視播出、晚間10點在東森超視播出，敬請準時收看。