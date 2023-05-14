每人平均帶有2個遺傳病基因！　聽損媽揪出遺傳真相

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新生兒聽力篩檢 每年發現逾700個聽損寶寶根據衛生福利部國民健康署統計，台灣每1000個新生兒就有1個人雙耳聽障，其中2/3就是基因遺傳造成的，新生兒聽力篩檢每年更是發現超過700個聽損寶寶。由父母遺傳給孩子的突變基因引起的聽力損傷，研究發現至少數千種可能導致聽損的突變基因，有遺傳性聽損的新生兒，通常在出生時就出現聽力障礙，不但會阻礙語言學習，更會大大影響日後的發展、社交、人際關係與自我認同。
夫妻為同疾病帶因者 孩子有1/4的機率患病根據研究顯示，平均每個人身上帶有至少2個遺傳性疾病基因，這些遺傳性疾病在全球發生率約為1%，每當新生兒患病時，父母必然驚慌心痛。曾翌捷感嘆地說：「身為一位執業多年的婦產科醫師，看過許多夫妻明明沒有家族史，孩子出生後卻罹患了遺傳疾病，讓新手父母每每都措手不及。」
遺傳性疾病包括X染色體脆折症(FXS)、脊髓性肌肉萎縮症(SMA)、藥害性聽損等多種疾病。從遺傳性疾病帶因篩檢統計中發現，各種疾病的綜合帶因率高達50%，如果夫妻同時為同一疾病帶因者，孩子就有可能有1/4的機率患病。
然而，遺傳性疾病無法透過國內現行的常規產檢（包含唐氏症篩檢、NIPT、羊膜穿刺的羊水核型分析、羊水晶片）來偵測，所以沒有家族史就無法在產前針對某疾病做特定檢測。
美國婦產科醫學會建議，為了確認寶寶的患病風險，讓媽媽能安心待產，迎接健康新生兒，不分種族背景應該都要進行帶因篩檢。曾翌捷醫師也表示，現今基因檢測的進步，已經讓這些不易被發現的隱性疾病，透過帶因篩檢被發現，輔助婦產醫師在有限的問診時間內，快速掌握病患的家族史、疾病帶因狀況，規劃適當的臨床照護，更能降低遺傳疾病的風險與負擔。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57789
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