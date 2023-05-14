吃西瓜消暑又營養！　但腸胃弱的人不要在這時間吃

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植化素功效多多近年來科學家發現，蔬果的植化素可以讓每種植物有特殊的顏色、產生不同的氣味，能吸引昆蟲來傳遞花粉繁殖後代，還可以保護植物對抗細菌、病毒或真菌等感染；植化素也會將陽光照射所產生的自由基清除，因此，有強力抗氧化作用，根據癌症基金會的資料顯示，紅色的食物具有預防胃癌的功效。
美國的研究還發現，西瓜所含的瓜氨酸可以使血管放鬆以及充血，因此，能壯陽和降血壓。此外，西瓜富含多種維生素和礦物質，鉀可以利尿，促進水分排除，改善排尿不順、尿道炎及水腫的問題。
任何食物應該適量攝取不過，任何營養價值高的食物，都應該適量攝取，尤其是慢性病患，更要注意自己的飲食。屏東基督教醫院營養室組長劉純君表示，西瓜含大量的水分，清涼解渴，因此，成了很多人夏季的消暑水果，但是糖尿病患吃太多西瓜，就會造成血糖狂飆，必須使用胰島素針劑，才能把血糖壓下來。
西瓜全身上下都有用處。西瓜果實性味甘、寒、無毒。有清暑、瀉火、泄熱等功效，被稱為「天生白虎湯」。中醫師吳明珠表示，由於白虎湯本是由知母、粳米、石膏、甘草等藥材組成的藥方，主要是治療熱病大汗出、大渴、大熱、惡熱及中渴煩悶而渴者，常應用於日射病、急性熱病口渴、原因不明高熱等症，而性味甘寒的西瓜，本身就有解暑除煩、收澀汗液的作用，所以，當感覺暑熱難耐時吃一片西瓜，效果更勝白虎湯；而西瓜子仁有清肺、潤腸、止渴、幫助消化等作用；西瓜的根、葉也可藥用，水煎服，可治療腸炎腹瀉、痢疾等症。
西瓜有清熱解毒的效果夏天很容易因為汗多而長過敏疹的人，清涼香甜的西瓜清熱解毒的效果，比綠豆湯還快，但是也因為西瓜太甘寒的特性，所以，脾胃比較虛弱的人，應避免吃猛吃西瓜，容易引起腹瀉。
西瓜要什麼時間吃最好？吳明珠建議，最好在午餐時當餐後水果，或是運動過後補充水分之用。而腸胃弱的人，應避免太晚吃西瓜，俗話說「西瓜吃太多，晚上容易『反症（台語）』」，意思是說，若是本身體質寒涼，而晚上濕度大陰氣又盛，水分補充太多就會腹瀉。
文章授權提供／常春月刊
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57778
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