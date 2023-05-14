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正能量恐藏毒！過度積極將陷「虛假現實」　5方法找到真自我

▲過度的正能量恐藏毒，余佳容心理師指出5個找到真自我的方法。（示意圖／Pixabay）
▲過度的正能量恐藏毒，余佳容心理師指出5個找到真自我的方法。（示意圖／Pixabay）

記者李惠婷/綜合報導

你有聽過毒性正能量（Toxic Positivity）嗎？毒性正能量是堅信無論情況多麼嚴峻或困難 ，人們都必須保持積極的心態。適當的樂觀和積極思考對人生有益，可毒性正能量卻否定所有人們的真實情感和負面情緒，要求人們掛著虛假的積極、樂觀面對所有事。台北市童伴心理治療所心理師余佳容指出，過度積極是有毒的，它會傷害那些正在經歷困難時期的人們，使其感到自己被忽視 ，無法獲得支持。

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余佳容表示，有些人認為「毒性正能量」是「煤氣燈效應」的一種，即是創造一個虛假的現實，讓人質疑自己的想法和感受。這會大大地傷害正經歷苦難的人們，這些毒性正能量使其質疑自己的情緒是否「正確」，進而感到孤獨、無法獲得支持。那我們要怎麼去應對那些毒性正能量呢？可以用已下方法：

▲余佳容表示可用5方法來抵禦「毒性正能量」。（圖／ 余佳容心理師 臉書）
▲余佳容表示可用5方法來抵禦「毒性正能量」。（圖／ 余佳容心理師 臉書）
一、對自己的感覺現實一點
在面對困難的情況之下，感到壓力、擔心甚至恐懼，都是很正常的，不要給自己過高的期望，練習自我照顧（Self-care），努力採取助於改善你的情況的措施。

二、尋找你正在經歷的事情背後的意義
「悲劇性的樂觀主義」（Tragic Optimism)，或者尋找困難狀況背後的意義，都是毒性正能量的相反作法。有些人認為是毒性正能量的解毒劑 。

三、注意自己的感受
有些人很喜歡追蹤一些正能量的社群帳號，它們可以帶給我們生活一些靈感和支持，但要注意一下自己在看完這些貼文後的感受。如果你看了這些貼文後感到羞愧和內疚 ，那可能是因為毒性正能量的關係了，你或許要考慮減少看這些社群媒體。

四、把你的感覺用言語表達出來
當你遇到困難時，想想用什麼方法去表達你的情緒，你可以試著寫日記或者找你的朋友聊聊，有研究表明：僅僅用語言表達你的感受，就能降低你消極情緒的強度。

五、允許自己去感受你的感受
就算是負面情緒，這些感覺都是真實、有效、重要的。它們也能提供你一些信息，幫助你看到你需要努力改變的情況，讓自己有時間和空間去處理所面對的情況，接受自己的情緒是很重要的。

【本文獲臉書粉絲團《情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程》授權，版權所有，非經授權不許轉載】  

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