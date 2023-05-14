正能量恐藏毒！過度積極將陷「虛假現實」　5方法找到真自我

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一、對自己的感覺現實一點
在面對困難的情況之下，感到壓力、擔心甚至恐懼，都是很正常的，不要給自己過高的期望，練習自我照顧（Self-care），努力採取助於改善你的情況的措施。
二、尋找你正在經歷的事情背後的意義
「悲劇性的樂觀主義」（Tragic Optimism)，或者尋找困難狀況背後的意義，都是毒性正能量的相反作法。有些人認為是毒性正能量的解毒劑 。
三、注意自己的感受
有些人很喜歡追蹤一些正能量的社群帳號，它們可以帶給我們生活一些靈感和支持，但要注意一下自己在看完這些貼文後的感受。如果你看了這些貼文後感到羞愧和內疚 ，那可能是因為毒性正能量的關係了，你或許要考慮減少看這些社群媒體。
四、把你的感覺用言語表達出來
當你遇到困難時，想想用什麼方法去表達你的情緒，你可以試著寫日記或者找你的朋友聊聊，有研究表明：僅僅用語言表達你的感受，就能降低你消極情緒的強度。
五、允許自己去感受你的感受
就算是負面情緒，這些感覺都是真實、有效、重要的。它們也能提供你一些信息，幫助你看到你需要努力改變的情況，讓自己有時間和空間去處理所面對的情況，接受自己的情緒是很重要的。
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