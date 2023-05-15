新冠疫情導致學童閱讀能力下降　且擴大貧富學生差距

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新冠疫情雖降級 對學童影響仍不容小覷Estyn首席督察歐文埃文斯（Owen Evans）表示，新冠疫情的大流行產生了負面影響，尤其是對那些因貧困而處於不利狀態的民眾。報告表示，封鎖期間可能擴大了「家裡有資源支持」和「家裡缺乏資源支持」的學生之間的閱讀差距。
檢查員探訪一些英語學校，觀察6至9年級學生的閱讀技能，發現比起大部分閱讀能力發展不佳的中學生，更多的6年級學生進步良好。該報告還強調了學校圖書館藏書豐富的重要性，不同學校之間的設施有很大差異，有一些學校圖書館幾乎沒有使用或已經退役。
威爾斯政府回應，對於Estyn的調查結果，正在採取行動以提高學童的閱讀素養。報告提及10至14歲兒童，許多學生的閱讀能力開始提高，會對教職人員進行更多培訓，讓他們了解幫助學生最有效的方法。發言人表示，將提供每位學生一本免費書籍，並且正在試行一項閱讀指導計劃，讓大學與小學合作，用以鼓勵閱讀的樂趣和動力。
Covid had negative impact on children's reading - Estyn
家中環境對於學童閱讀能力的3大影響一、學習環境：
家庭資源包括家中的圖書、報紙、雜誌等閱讀材料的數量和多樣性。當家中有豐富的閱讀資源時，學童更容易接觸到各種文字和故事，並培養閱讀的習慣。相反，如果家中缺乏閱讀材料，學童可能會面臨較少的機會閱讀和接觸文字，這可能對學童的閱讀能力發展造成負面影響。
二、家庭背景：
家庭背景通常涉及父母的教育程度和家庭的社經地位。具有高教育程度的父母可能更重視孩子的閱讀和學習，並提供更多的支持和指導。此外，經濟地位也可能影響到學童閱讀能力的發展，因為更富裕的家庭可以提供更多的資源，例如參加閱讀活動、報名閱讀課程或購買教育性的玩具和遊戲等。
三、語言環境：
語言環境是學童閱讀能力發展的關鍵。在語言豐富的家庭中，父母常常和孩子交流，閱讀故事給他們聽，並提供豐富的語言刺激。這樣的環境有助於學童建立詞彙量、語言理解和語言表達的能力，這些對於閱讀能力的發展至關重要。相比之下，語言貧乏的家庭可能缺乏這種語言刺激，這可能對學童的閱讀能力產生不利影響。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57772
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