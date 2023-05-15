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《古惑仔》烏鴉滿頭白髮照曝光　59歲張耀揚肌肉狀態好驚人！

▲張耀揚（左）59歲滿頭白髮照曝光，手臂肌肉也成一大亮點。（圖 / 微博）
▲張耀揚（左）59歲滿頭白髮照曝光，手臂肌肉也成一大亮點。（圖 / 微博）

記者薛羽彤/綜合報導

59歲香港演員張耀揚（烏鴉），出演角色幾乎都是反派，因在《古惑仔》飾演烏鴉一角知名度大開。2008年張耀揚拍戲弄傷腰部後，幾乎沒有新作品，淡出螢光幕多年，近日有網友捕捉到他的近照，滿頭白髮和鬍鬚，讓人認不出。

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▲張耀揚飾演反派烏鴉一角，令人印象深刻。（圖 / 微博）
▲張耀揚飾演反派烏鴉一角，令人印象深刻。（圖 / 微博）
有網友曬出張耀揚與吳鎮宇在澳門聚餐的合照，寫道：「吳鎮宇、張耀揚今天在澳門聚會，好有型的兩位大佬，是靚坤和烏鴉，還是槍火和放逐啊？」張耀揚近照罕見曝光，只見他滿頭白髮和鬍鬚，即便已59歲，手臂上的二頭肌清晰可見，與當初在電影中烏鴉的身材一樣，精壯身材讓人讚嘆。

▲張耀揚（左）息影多年，近日被捕捉到與吳鎮宇（右）聚會，掀起粉絲回憶殺。（圖 / 微博）
▲張耀揚（左）息影多年，近日被捕捉到與吳鎮宇（右）聚會，掀起粉絲回憶殺。（圖 / 微博）
張耀揚因拍戲導致椎間盤突出，花了多年休養，並減少拍片將事業重心轉移，2014年他決定棄影從商，移居澳門，進軍澳門賭業，同年被抓到吸毒，從此被影視業封殺。這次張耀揚與吳鎮宇合體，掀起不少粉絲回憶殺，紛紛表示「趕緊吃小心烏鴉又掀桌」、「烏鴉哥還是那麼帥氣」、「吳鎮宇狀態好好」、「耀揚那鼓鼓的手臂肌肉」、「張耀揚這是要走鰲拜路線啊」。

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