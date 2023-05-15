六成新手爸媽缺乏產前教育　生動盟籲擴充「有薪生產準備假」

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六成新手爸媽缺乏產前教育
產前教育旨在幫助婦女以及家人取得正確的孕產新知，有助婦女進行各種準備與決定。然而，高達62.2%婦女從未上過生產教育的課程。現有的目前現有的衛教指導共2次，落在懷孕17週前與29週後，指導方式以勾選方式進行衛教指導，經常不到10分鐘就結束。與瑞典1980年起推行給孕產家庭8至10次結合生理、心理、社會面向的產前準備課程差異甚大。
IBCLC國際認證泌乳顧問鍾秀靈以雙北為例，月子中心費用從每日5千元至1萬5千元，經濟能力有限的家長無法使用月中統包服務，遇到問題只能求助親友或上網搜索，但這樣難以及時協助家長判斷自身與嬰兒需求，「很多媽媽忍到產後1個月回診，才發現自己的身體已經忍到出狀況」。
因此，生動盟建議國健署應該在目前14次的產檢中，在原訂要在第28、30、34、37週所做的例行性檢查之外，各新增一次3小時的產前教育，4次累積下來為12小時。
生動盟理事長徐書慧指出，高達九成的伴侶曾實際參與生產過程，卻多半沒有參與過產前教育。生動盟認為，除了醫療院所沒有提供相關課程，另一個原因是沒有合適的「假別」可以用。目前《性別工作平等法》提供孕產婦及配偶7天有薪產檢假，然而這些假別僅限用於陪產或產檢，無法運用在產前教育，要請假也難以證明。
生動盟與婦女新知基金會皆呼籲，政府應將《性別工作平等法》第15條中的孕婦的「產檢假」以及孕婦伴侶的「陪產及陪產檢假」改名為「生產準備假」，同時放寬適用範圍，不限只能用在陪產、產檢或陪產檢，也能適用於參與產前教育。
國健署副署長魏璽倫回應，產前教育應更落實，考量到產婦家庭接受資訊的可近性，會從開展多元宣傳渠道做起；至於衛教內容偏重醫療資訊缺乏人文關懷，也會改善；至於生產準備假、產檢假等牽涉跨部會職責不便回應。她表示：「我們不只是要把病人當全人，也要把產婦當全人」。
產後三大壓力根據調查也顯示，產後最大的困難和壓力來源為睡眠不足，且難以獲得協助。有鑑於此，生動盟呼籲政府提供產後6個月內的一般家庭，皆應享有到府臨托的喘息服務，同時建立專業人員的產後訪視制度，協助新手家庭的生活逐漸步上軌道。
１睡眠不足(73.3%)
２哺乳(71.8%)
３新生兒照顧(64.8%)
立委范雲強調，職場女性生育蠟燭兩頭燒，原因之一就是缺乏友善育兒職場與社會環境，政府雖然投注經費在友善生養政策，卻集中於照顧公共化，仍遠遠不夠，生產不夠友善、產前教育不足、伴侶參與不足。她向勞動部喊話，雙親都應該有平等參與孕產與育兒的權利，才能打造友善育兒環境。
「不只是產婦，連配偶都仿佛被丟在未知的叢林當中」立委王婉諭表示，產前課程大多來自母嬰用品廠商，「我們會疑慮他們提供的內容是不是正確的？我會不會被行銷？我沒辦法去判斷它是否是合適的產前教育」。而且育兒責任大量壓在媽媽身上，導致產後憂鬱嚴重，不敢生、不想再生變成常態，幾千元的生育津貼僅能減輕育兒負擔，但很難提高生育意願，要靠政府推動才能解決少子化問題。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57821
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