學會辨識情緒、感受、原因！助心情穩定、防範規劃、避免悲劇！

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功能１：幫助溝通心煦心理治療所張雅詒心理師表示，情緒是人生而有的本能，每個都有功能，其中包括透過情緒確實表達自己的感受，達到更準確溝通的效果、有助後續的溝通方向。
功能２：保護自己情緒也讓人得以生存，許多時後遇到危機需要靠情緒感受做出當下的決定，例如在心理學所稱的「戰鬥或逃跑反應」，提醒自己當下的狀態，需要做出適當反應。
功能３：自我認同人的生存價值、自我認同也是透過情緒而來的，像是在日復一日的工作、學業、興趣當中，所得到的成就感也是出自於情緒，也包括苦盡甘來。
上述這些也只是部分情緒常見的功用，因此不必特別把情緒壓抑下來，且有時壓下情緒反而會助長，甚至導致一發不可收拾。
處理情緒≠壓抑情緒！無法辨識情緒常見４大影響。
常見情緒失準原因：張雅詒心理師表示，隨年齡增長，人們自我要求處理情緒，但處理情緒不代表壓抑情緒。沒有處理的情緒、壓抑情緒其實都不好，前者容易魯莽行事、後者容易壓抑情緒，兩者都有可能使得無法辨識情緒。
無法辨識情緒４大影響：情緒無法辨識的情況下，很容易使得感受混亂、誤判想法、干擾行動、影響結果。另外在精神方面也常容易使得自己無法平靜，總是感到煩躁、焦慮，因為真正的感受沒有被發現、沒被處理，連自己都忽略。
常見問題１：情緒盛怒的悲劇。舉例來說，許多人憤怒之下口出惡言，其實常見就可能是因為情緒混亂，沒有察覺到自己的憤怒是出自於悲傷，希望自己的聲音被聽見，但卻因為自己口出惡言而使得關係破裂。
常見問題２：過度理性的悲劇。另一方面，也有人習慣凡事理性的好好溝通，卻誤認自己沒事，壓下感傷的情緒使得無法辨識，事情雖然處理好了，但悲傷卻在心底累積，長期過度壓抑導致情緒引爆，這也是很多關係破裂的原因之一。
其他常見問題＆生理影響：其他例子也包括像是囤物症、衝動性消費、劈腿等，不少情況都是出自於沒有正視自己的情緒和感受，使得自己沒有用更好的方式應對。而除了上述影響，也容易干擾到生理健康，例如失眠、自律神經失調、頭痛、胃痛等。
心理師教４步驟辨識情緒，助心情穩定、防範規劃、避免悲劇！
張雅詒心理師表示，若能學會辨識情緒，除了上述問題可以改善，情緒被發覺也可脫離不明朗的不安。雖然生活挑戰可能依舊存在，但有助恢復安定、平靜。
步驟１：察覺生理練習觀察情緒，首先最能感受到的往往是生理反應，例如胸悶、心跳加速、發抖等。每個人也都可能都有所不同，若對情緒掌握較不熟悉，可以先從生理反應察覺。
步驟２：觀察情緒其次，可以觀察生理反應下究竟是什麼樣的情緒在其中，例如胸悶之下可能是悲傷、心跳加速有可能是緊張、發抖可能是出自於生氣，如此即便當下沒有察覺到情緒，也能透過生理反應意識到自己正出現情緒，從中觀察。
步驟３：探索感受接著，可以再更進一步探索這些情緒背後的原因為何，並坦承自己的感受，例如悲傷而胸悶之下也可能是出自於不甘心，緊張而心跳加速可能出自於沒有自信，生氣而發抖有可能是因為不被理解的難過。可時常問問自己為什麼會有這樣的情緒，如此就可以做更詳盡的因應規劃。
步驟４：妥善規劃最後，可進一步預防、規劃、提前準備。例如源自於不甘心的悲傷，可以為自己安排放手準備，做好斷捨離，也為後續療傷做好安排。源自沒有自信的緊張，在事前或許就可以做更多準備或訓練。源自於不被理解而難過的憤怒，就可以精進溝通技巧、學習有效溝通、挑選溝通時間、安排舒適溝通環境等。
男兒有淚不輕彈？女生不要愛抱怨？心理師：妥善面對、處理情緒才重要。
張雅詒心理師指出，學會辨識情緒後，雖然情緒也可能依舊存在，不過最大的重點是做好更妥善的安排，也包括釋放，而非了解情緒後壓下情緒。另外，也可以在不干擾他人、或找能夠接受自己情緒的人宣洩，例如想哭就哭、想發脾氣抱怨就發脾氣抱怨。
也提醒，人的情緒其實是相當複雜的，各種情緒也有可能同時存在，可逐一釐清後一個個並妥善規劃、釋放出來。如有需要，也可以尋求心理師等專業協助，更有助了解自己的情緒，有助身心健康。
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