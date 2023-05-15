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蔓越莓是什麼？有什麼營養？
蔓越莓（Cranberry）原產於北美洲寒帶，為杜鵑花科越橘屬的深紅色漿果，又稱做小紅莓、北美洲的紅寶石，富含維生素 C、槲皮素、山奈酚、綠原酸、鞣花酸等抗氧化物質，能夠減少自由基的氧化傷害。由於產季短且栽培不易，在台灣多半是買到冷凍進口的蔓越莓，或製成果汁、果乾、果醬的產品。
為什麼蔓越莓被視為私密處的守護神呢？這功虧於蔓越莓獨有的成分－前花青素（Proanthocyanidins ，簡稱 PACs），與一般所認知的花青素（Anthocyanidins）同屬於類黃酮一族，不過 PACs 是花青素的「前身」，原本是無色的物質，在酸性環境經酵素作用，轉為紅藍色的花青素。
足量前花青素可預防泌尿道感染
PACs 是一種由不同單體串起來的寡聚合物，依連接方式而有不同型態。大多數植物中含有 B 型的前花青素，而蔓越莓含有的 A 型花青素（A-type PACs）才具有預防泌尿道感染的效果，能夠包覆住致病性的大腸桿菌，不讓細菌有機可趁附著在尿道的上皮細胞。
據研究顯示，每日攝取 36 毫克以上的 PACs 有助於降低泌尿道感染的發生率，呵護私密處健康，在購買保健品時一定要看清楚標示，選擇時也能考慮複方加乘效果，像是 D-甘露糖、維生素 C 以及針對私密處保健的益生菌。
泌尿道感染喝蔓越莓汁可以嗎？
由於百分之百的純蔓越莓汁實在太酸，不好入口，因此需加水稀釋，或調製成果汁。過去有些臨床研究指出，飲用 240~300ml 的蔓越莓汁可以減少泌尿道感染的次數；而一些兒童的研究結果中，發現喝蔓越莓汁和安慰劑組相比，減少了復發次數外，也降低使用抗生素治療的天數。
這些研究告訴我們，喝蔓越莓汁可能有預防尿道炎的好處，不過我認為他們的感染狀況之所以會改善，主要是因為透過果汁讓「水分」的攝取增加了！實際上蔓越莓汁到帶來的效益，還是要看果汁含有多少 PACs。而且也不能忽略果汁裡的含糖量，喝多了反倒造成肥胖、蛀牙，且蔓越莓本身偏酸，吃過量也會造成腸胃道不適等。
因此預防泌尿道感染的第一步，還是在「多喝水」，蔓越莓汁可作為輔助，偶爾換換口味就好，別用蔓越莓汁取代白開水。並且養成良好的衛生習慣，保持私密處清爽通風、不憋尿，才能更快地和尿道炎說掰掰唷！
文／陳筠臻、圖／雷思瑜
1. Can Cranberries Contribute to Reduce the Incidence of Urinary Tract Infections? A Systematic Review with Meta-Analysis and Trial Sequential Analysis of Clinical Trials
2. Cranberries and lower urinary tract infection prevention
3. Cranberry Juice for the Prevention of Recurrences of Urinary Tract Infections in Children: A Randomized Placebo-Controlled Trial
4. CRANBERRY JUICE FOR URINARY TRACT INFECTION IN CHILDREN
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 尿不乾淨、私密處又痛又熱！喝蔓越莓汁能改善尿道炎嗎？