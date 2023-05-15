乳癌放療怕皮膚燒焦、色素沉澱　預防性敷料降低皮膚炎與疼痛

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放射性皮膚炎 療程後第三週開始出現症狀亞東醫院放射腫瘤科侯沛羽醫師指出，放射性皮膚炎通常在開始放射療程後，隨著治療次數、劑量的累積，約在療程後的第三週皮膚可能開始會有發紅、癢、色素沉澱、刺痛感等，更嚴重的甚至會局部破皮或起水泡。
藥膏治療皮膚症狀 不少人仍不適副作用過去傳統的治療方法，通常是在有症狀後才開始使用包含類固醇藥膏、燒燙傷藥膏或抗生素藥膏等，這些急性的皮膚炎反應，在療程結束後約1~2週症狀會最為明顯。雖然透過傳統藥膏治療，可以降低其症狀，但放射性皮膚炎是許多乳癌患者常見的副作用，害怕皮膚會疼痛不舒服，影響生活品質，甚至可能造成療程中斷，也擔心皮膚因治療變紅或變黑後的修復時間和其後續恢復程度。
預防性皮膚保護敷料 降低治療副作用經過侯沛羽醫師建議，王女士在放射療程開始立即預防性的使用皮膚保護敷料，在完成整個治療後，僅於療程結束至後兩週內出現輕微的皮膚發紅、色素沉澱，並使用醫師開立的藥膏，不僅順利完成治療，後續皮膚也復原良好。
侯沛羽醫師也呼籲，目前治療方式可積極地去預防或減輕放療引起的皮膚反應，降低治療副作用對病人造成的困擾，也避免因副作用影響治療，千萬不要因為擔心放射治療引發皮膚燒燙傷的疼痛與後續美觀問題而猶豫，建議可和主治醫師討論，適當的使用有臨床實證、經衛福部許可的皮膚凝膠、保護敷料等，減輕放射性皮膚炎的嚴重度和症狀，讓皮膚能更快修復，縮短後續照護的時間，也提升生活品質，並能順利完成治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57792
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