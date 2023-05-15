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軟便劑議價破局缺貨？　健保署：6家廠商同意供貨

軟便劑議價破局缺貨？　健保署：6家廠商同意供貨
軟便劑議價破局缺貨？　健保署：6家廠商同意供貨

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】全球陷入缺藥危機，外傳軟便劑氧化鎂與健保議價破局，恐有缺藥危機。衛生福利部中央健康保險署15日發出聲明指出，今年4月份藥品共同擬訂會議討論已同意氧化鎂由每粒0.16元調高為0.32元，自今年6月1日生效，並已有6家許可證持有廠商同意供貨。

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氧化鎂年用量高達2.5億顆

軟便劑有膨脹性、滲透壓型、刺激型等5種不同型別，其中「氧化鎂」MgO已經在健保系統中使用了20多年，2021年的健保用藥量高達2.5億顆。

有媒體報導，因每顆氧化鎂只能給付0.16元的健保價，藥廠無法獲利不願意繼續生產，恐有缺藥危機；近日舉辦的健保專家會議與廠商協商價格，結果仍然遠低於廠商期望，無法解決問題，因此長期依賴軟便劑的便秘患者，可能需要轉用其他藥物。

健保給付價6月起調高1倍

對此，健保署說明，氧化鎂MgO於去年底至今年初因缺工問題導致缺藥，另有廠商表示，因製造成本提高，建議提高健保支付價。此案經健保署112年4月份藥品共同擬訂會議討論通過，同意氧化鎂由每粒0.16元調高為0.32元，並自112年6月1日生效，預估一年健保支出約增加4,100萬元。經詢問6家許可證持有廠商，皆同意以每粒0.32元供貨。

健保署呼籲醫療院所、藥局及醫事人員，如有藥品短缺情形，請儘速向衛生福利部藥品供應通報處理中心通報，以進行問題釐清及藥品調度事宜，俾使缺藥資訊更加正確透明，迅速解決第一線醫療人員之用藥需求。

長期使用軟便劑會影響腸功能嗎？

根據衛生福利部食品藥物管理署資料指出，便祕主要是腸道蠕動緩慢不足或糞便在腸道缺水變硬，原因可能來自纖維或水分攝取不夠，也可能由壓力、藥品、疾病等因素造成。一般人便祕時，除了會自行調整飲食或生活作息，有時也會就醫治療或到藥局購買指示藥品來暫緩症狀。五大類常見軟便或暫時緩解便祕症狀之藥品如下：

(1) 鹽類瀉藥：如含鎂鹽等成分藥品，此類藥品可促進腸道水份分泌、進而增加大便次數。

(2) 膨脹性瀉藥：藉由纖維素進入腸道產生吸水膨脹作用，促進腸蠕動並軟化糞便，達到排便效果。

(3) 高滲透壓瀉藥：如含甘油等成分藥品，此類藥品藉由軟化糞便，提供腸道潤滑作用。

(4) 濕潤性瀉藥：為界面活性劑，作為糞便軟化劑使用。

(5) 刺激性瀉藥：會刺激腸道加速運動。

食藥署提醒，使用上述藥品前應詳閱說明書，或請教專業醫藥人員。便祕原因很多，若使用瀉藥後症狀惡化或一周後仍未改善，應進一步就醫診斷治療。





資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57843

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