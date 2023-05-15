口誤「倒楣」中捷老總道歉　議員：董座拍屁股走人太俗辣

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莊明聰的失言在下午掀起風波，民進黨市議員林祈烽大罵，事故罹難者林淑雅老師的媽媽，昨天的母親節有多悲痛，他至今不敢想像，中捷的領導者先是來個「拍拍手」，今天又出現「倒楣」，教死傷者家屬情何以堪？
副市長黃國榮企圖緩頰，表示莊明聰說明不幸事故時用錯詞彙，「本身沒有那個意思」；此時莊明聰站起來說「我在這裡再度鄭重道歉，是我口誤」。
林祈烽和民眾黨市議員江和樹，對林良泰拍拍屁股走人感到不滿，林祈烽要求黃國榮趕快覓得正式董事長人選，別再找代理人。江和樹批評林良泰的作法太俗辣！他舉太魯閣號事件為例，指事件在4月2日發生，當時的交通部長林佳龍先口頭請辭負起政治責任，直到20日做完搶修及善後工作才下台，「專業人士不會事情一發生就走人，處理好再離開，別人才會當他是英雄」。
市議員林德宇質疑，事件發生後，中捷先是發佈可用硬物卡門，接著又說授權保全用腳去卡門３次，車子就不會動，中捷是否做過測試，在系統發生變故時，相關設備仍可正常運作？有沒可能犧牲保全的安全？施志昌和林祈烽則質疑，讓隨車員去扮演司機員的角色，是否得當？
莊明聰表示，中捷將針對所有面向全盤檢討，未來精進作為、訂定新SOP，發生緊急狀況由保全肉身卡門、隨車員守人工駕駛面板，都是評估後的暫時性措施。至於該由誰負起整個事件的政治責任？黃國榮表示，等運安會報告出來再做決定。
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