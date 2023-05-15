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口誤「倒楣」中捷老總道歉　議員：董座拍屁股走人太俗辣

▲市議員林祈烽說，昨天是母親節，事故罹難者林淑雅老師的媽媽有多悲痛，他不敢想像，中捷還好意思說「倒楣」？（圖／林祈烽提供，2023.05.15）
▲市議員林祈烽說，昨天是母親節，事故罹難者林淑雅老師的媽媽有多悲痛，他不敢想像，中捷還好意思說「倒楣」？（圖／林祈烽提供，2023.05.15）

記者顏幸如／台中報導

中捷1死10傷意外，頻頻失言的代理董事長林良泰12日請辭，總經理莊明聰今早備詢時，脫口而出「我們倒楣」，雖立即改口，下午仍被民進黨議員砲轟；莊明聰公開道歉，強調是一時口誤。多位議員批評代理董事長林良泰火速辭職太不負責任，並舉林佳龍處理太魯閣號事故為例，強調「收拾善後再下台才是英雄」。

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▲市議員王立任等人對中捷處理事故反應慢半拍，主張政務官應出面負責。（圖／記者顏幸如攝，2023.05.15）
▲市議員王立任等人對中捷處理事故反應慢半拍，主張政務官應出面負責。（圖／記者顏幸如攝，2023.05.15）
台中捷運綠線因興富發建設建案工地吊臂掉落，造成1死10傷，事發後代理董事長林良泰不斷失言，12日晚間在臉書宣佈請辭。今天出席市議會的總經理莊明聰，答詢時先對人命傷亡代表中捷表示愧疚，接著說「我們是倒楣，但同業也會以此為鑑」，他發現用詞不妥，馬上改口「我們遭遇到了，我們要面對」。

莊明聰的失言在下午掀起風波，民進黨市議員林祈烽大罵，事故罹難者林淑雅老師的媽媽，昨天的母親節有多悲痛，他至今不敢想像，中捷的領導者先是來個「拍拍手」，今天又出現「倒楣」，教死傷者家屬情何以堪？

▲市議員江肇國批評行控中心至今毫無檢討，市民信心已經潰散。（圖／記者顏幸如攝，2023.05.15）
▲市議員江肇國批評行控中心至今毫無檢討，市民信心已經潰散。（圖／記者顏幸如攝，2023.05.15）
副市長黃國榮企圖緩頰，表示莊明聰說明不幸事故時用錯詞彙，「本身沒有那個意思」；此時莊明聰站起來說「我在這裡再度鄭重道歉，是我口誤」。

林祈烽和民眾黨市議員江和樹，對林良泰拍拍屁股走人感到不滿，林祈烽要求黃國榮趕快覓得正式董事長人選，別再找代理人。江和樹批評林良泰的作法太俗辣！他舉太魯閣號事件為例，指事件在4月2日發生，當時的交通部長林佳龍先口頭請辭負起政治責任，直到20日做完搶修及善後工作才下台，「專業人士不會事情一發生就走人，處理好再離開，別人才會當他是英雄」。

▲市議員林德宇懷疑中捷決定讓保全用腳擋車門，是否考量過保全的人身安全？（圖／記者顏幸如攝，2023.05.15）
▲市議員林德宇懷疑中捷決定讓保全用腳擋車門，是否考量過保全的人身安全？（圖／記者顏幸如攝，2023.05.15）
市議員林德宇質疑，事件發生後，中捷先是發佈可用硬物卡門，接著又說授權保全用腳去卡門３次，車子就不會動，中捷是否做過測試，在系統發生變故時，相關設備仍可正常運作？有沒可能犧牲保全的安全？施志昌和林祈烽則質疑，讓隨車員去扮演司機員的角色，是否得當？

莊明聰表示，中捷將針對所有面向全盤檢討，未來精進作為、訂定新SOP，發生緊急狀況由保全肉身卡門、隨車員守人工駕駛面板，都是評估後的暫時性措施。至於該由誰負起整個事件的政治責任？黃國榮表示，等運安會報告出來再做決定。

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