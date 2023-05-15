台中公司「週休三日」已2年！老闆親曝心聲　揭年終真相

出院像長期抗戰？　把握3重點居家呼吸照護好上手

出院像長期抗戰？　把握3重點居家呼吸照護好上手
出院像長期抗戰？　把握3重點居家呼吸照護好上手

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】有患者因嚴重疾病導致無法自行呼吸，或呼吸功能無法進行式當的氣體交換，此時就需要使用呼吸器輔助。返家照顧為大部分病人和家屬最大的願望，而且可大幅降低院內感染的機率。出院後，回家的呼吸照護怎麼辦？「臺灣輔具暨長期照護大展」列出清痰、氧療、肺病三項照護重點，協助民眾解決照護痛點。

我是廣告 請繼續往下閱讀

如何評估呼吸居家照護？

國泰醫院資料顯示，若想進行呼吸居家照護，仍須考量到安全與現實面，經醫師評估病人病情穩定度、治療照護的簡單性（如不需要定期洗腎或接受侵入性治療）、呼吸器設定層級較低（氧氣需求不大、呼吸器使用下呼吸穩定、能忍受較低階的居家呼吸器）等條件，家屬就可考慮接受居家呼吸器照護。並請居家護理師及呼吸治療師每月至家中訪視，進行身體評估、更換管路及儀器耗材。

呼吸居家照護優點

１回家接受治療，有家人陪伴，心情較放鬆，對於呼吸較有幫助。

２家中感染機率較病房低。

３健保申請費用較呼吸病房低。

４探視病人比較方便。

呼吸居家照護缺點

１主要照顧者負荷和需求遠大於呼吸照護病房。

２呼吸器使用月數較長。

呼吸居家照護費用

１健保申請費用：醫療自付額5%（有重大傷病免部分負擔）

２自付：看護費、伙食營養費、水電費、尿布墊。

呼吸醫療輔具是什麼　政府有哪些補助？

針對尚未納入健保給付範圍內的醫療復健輔具，政府提供「身障者醫療輔具補助」,如電動拍痰器、抽痠機、化痰機、呼吸器、血氧機、製氧機與UPS不斷電系統的補助，並提供「長照復能（復健）給付」。

重點１清痰「噴、拍、抽」

即使一有痰就抽，但還是不斷有痰，而且咳不出痰，也拍不出來，老是抽不乾淨，你是否也有這樣的困擾？抽痰前先完成正確化痰（噴霧治療）、姿位引流、震動拍痰，並在進食或餵奶前先抽乾淨，比較不會造成抽不乾淨的困擾。

重點２氧療「活、舒、暢」

我用的製氧機有氧嗎？製氧機需定期保養，包含更換內部與外部過濾器，定期檢測濃度、流量、壓力，才能維持正常功能。至於使用氧氣機該如何出門？其實，使用氧氣仍然可以在社區中活動，必須要有適當的設備如蓄電力、氧容量，並搭配呼吸治療師教導的呼吸方法。

重點３肺病「塞、喘、咳」

說話喘、走路喘、爬樓梯更喘。用了氧、噴了藥，為什麼還是常常喘？此時請呼吸治療師教導，依照醫囑建議及正確使用氧氣、噴藥治療，加上「生活照顧」，就能夠讓呼吸越來越順；若是夜裡咳、變天咳、感冒又咳得更厲害，應先請醫師找出咳的原因、正確投藥，並讓治療師指導做有效的咳嗽和肺復原活動、






資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57763

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

軟便劑議價破局缺貨？　健保署：6家廠商同意供貨

乳癌放療怕皮膚燒焦、色素沉澱　預防性敷料降低皮膚炎與疼痛

尿不乾淨、私密處又痛又熱！喝蔓越莓汁能改善尿道炎嗎？

學會辨識情緒、感受、原因！助心情穩定、防範規劃、避免悲劇！

我是廣告 請繼續往下閱讀