出院像長期抗戰？　把握3重點居家呼吸照護好上手

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如何評估呼吸居家照護？國泰醫院資料顯示，若想進行呼吸居家照護，仍須考量到安全與現實面，經醫師評估病人病情穩定度、治療照護的簡單性（如不需要定期洗腎或接受侵入性治療）、呼吸器設定層級較低（氧氣需求不大、呼吸器使用下呼吸穩定、能忍受較低階的居家呼吸器）等條件，家屬就可考慮接受居家呼吸器照護。並請居家護理師及呼吸治療師每月至家中訪視，進行身體評估、更換管路及儀器耗材。
呼吸居家照護優點
１回家接受治療，有家人陪伴，心情較放鬆，對於呼吸較有幫助。
２家中感染機率較病房低。
３健保申請費用較呼吸病房低。
４探視病人比較方便。
呼吸居家照護缺點
１主要照顧者負荷和需求遠大於呼吸照護病房。
２呼吸器使用月數較長。
呼吸居家照護費用
１健保申請費用：醫療自付額5%（有重大傷病免部分負擔）
２自付：看護費、伙食營養費、水電費、尿布墊。
呼吸醫療輔具是什麼 政府有哪些補助？針對尚未納入健保給付範圍內的醫療復健輔具，政府提供「身障者醫療輔具補助」,如電動拍痰器、抽痠機、化痰機、呼吸器、血氧機、製氧機與UPS不斷電系統的補助，並提供「長照復能（復健）給付」。
重點１清痰「噴、拍、抽」即使一有痰就抽，但還是不斷有痰，而且咳不出痰，也拍不出來，老是抽不乾淨，你是否也有這樣的困擾？抽痰前先完成正確化痰（噴霧治療）、姿位引流、震動拍痰，並在進食或餵奶前先抽乾淨，比較不會造成抽不乾淨的困擾。
重點２氧療「活、舒、暢」我用的製氧機有氧嗎？製氧機需定期保養，包含更換內部與外部過濾器，定期檢測濃度、流量、壓力，才能維持正常功能。至於使用氧氣機該如何出門？其實，使用氧氣仍然可以在社區中活動，必須要有適當的設備如蓄電力、氧容量，並搭配呼吸治療師教導的呼吸方法。
重點３肺病「塞、喘、咳」說話喘、走路喘、爬樓梯更喘。用了氧、噴了藥，為什麼還是常常喘？此時請呼吸治療師教導，依照醫囑建議及正確使用氧氣、噴藥治療，加上「生活照顧」，就能夠讓呼吸越來越順；若是夜裡咳、變天咳、感冒又咳得更厲害，應先請醫師找出咳的原因、正確投藥，並讓治療師指導做有效的咳嗽和肺復原活動、
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57763
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