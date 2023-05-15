台中公司「週休三日」已2年！老闆親曝心聲　揭年終真相

定期檢查降低死亡率！　政府免費「五癌篩檢」，你符合資格嗎？

定期檢查降低死亡率！　政府免費「五癌篩檢」，你符合資格嗎？
定期檢查降低死亡率！　政府免費「五癌篩檢」，你符合資格嗎？

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】由於癌症初期並無明顯症狀，容易讓人忽略，等到身體發生警訊可能為時已晚，惟有透過癌症篩檢早期發現、早期治療，才可阻斷已經發生變異的細胞發展為癌症，以提升自身存活率。

我是廣告 請繼續往下閱讀

5種癌症篩檢　女性降70%子宮頸癌死亡率

主要5種癌症篩檢與國人死亡率的實證資料顯示，每3年1次子宮頸抹片檢查，可降低約70%子宮頸癌死亡率；每2年1次乳房X光攝影檢查，可降低41%乳癌死亡率；每2年1次糞便潛血檢查，可降低35%大腸癌死亡率；有嚼檳榔或吸菸習慣者，定期每2年1次接受口腔黏膜檢查，可降低26%口腔癌死亡風險；國際研究指出低劑量電腦斷層檢查(LDCT) ，可降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。因此，國民健康署鼓勵民眾及家人應積極定期接受癌症篩檢，維護自身及家人的健康。

30拉警報！　男女皆有免費篩檢

預防癌症最重要的就是依照國際實證建議，透過各項檢查早期發現癌症病灶。國民健康署為促進國人的健康，已依據世界最新的篩檢實證，針對罹患癌症高風險族群提供免費的「五癌篩檢」，只要符合以下資格就能免費篩檢：

一、子宮頸癌篩檢：30歲以上婦女，每3年應至少接受1次子宮頸抹片檢查。

二、乳癌篩檢：45至69歲婦女、40-44歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每2年1次乳房攝影檢查。

三、大腸癌篩檢：50至74歲民眾，每2年1次糞便潛血檢查。

四、口腔癌篩檢：30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸之民眾、18歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）之原住民，每2年1次口腔黏膜檢查。

五、肺癌：

(一)具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。

(二)重度吸菸史：50至74歲吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸者，每2年1次低劑量電腦斷層檢查(LDCT)。

篩檢異常勿驚慌　遵循醫囑早治療

國民健康署吳昭軍署長呼籲，請符合篩檢資格民眾踴躍受檢，若收到篩檢異常的結果，切勿驚慌失措，仍需進一步就醫診斷。篩檢單位均會協助妥善安排回診時間，只要遵循醫囑回到醫院進行複檢，就可及早處置；若收到檢查結果為正常，仍要定期接受每2年1次的篩檢，保固自己的健康。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57793

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

紫米飯糰熱量低？醫破迷思：「這款」有助瘦身、排便

出院像長期抗戰？　把握3重點居家呼吸照護好上手

軟便劑議價破局缺貨？　健保署：6家廠商同意供貨

乳癌放療怕皮膚燒焦、色素沉澱　預防性敷料降低皮膚炎與疼痛

我是廣告 請繼續往下閱讀