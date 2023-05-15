不孕症治療每天打排卵針好恐慌！醫教龍年迎好孕4關鍵

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擔心生孕年齡太晚？及早檢測沒煩惱！
台灣生殖醫學會秘書長暨國立臺灣大學醫學院附設醫院婦產部黃楚珺醫師表示，假如夫妻有生育規劃，除了政府補助之孕前健康檢查，亦可在醫囑建議下進行卵巢功能檢測，若報告異常便可及時接受醫療諮詢或協助。即使進入不孕症治療也無須害怕，今日已有多元且有效的治療選項可挑選，以人工生殖常使用的排卵針為例，有分單方或複方以及長效與短效等選擇。
除了依據醫師的專業判斷外，患者也可以依據自身工作、生活型態，與醫師共同討論療程，施打排卵針其實比想像的更無負擔，未必會影響原先的日常生活。
台灣婦產科醫學會理事暨台北馬偕紀念醫院高危險妊娠科主任陳震宇醫師也提醒，孕期產檢可以幫助醫師與準爸媽們掌握孕婦與胎兒的健康狀態，不僅準爸媽更安心，若有健康問題，透過及時介入治療，也讓媽媽與寶寶的健康有保障！
不孕症治療昂貴又難熬？政府補助＋個人化治療選項！
黃楚珺醫師強調，若夫妻發現需要展開不孕症治療也別灰心。不僅政府提供補助、減輕不孕症夫妻的經濟負擔，今日更有多元友善的治療選擇，可依據患者的人生規劃、職涯需求擬定客制化療程。因此，除了醫師的專業評估外，也鼓勵民眾主動說明自身對於療程的期待，以利醫病齊心打造符合現代女性生活型態的療程。
不只受孕是一大課題，確保孕婦與腹中胎兒的安全更是重要。為了守護母親與孩子的健康，自2021年7月開始，衛生福利部將公費產檢自10次提升至14次，確保孕婦在懷孕前期至後期，都能進行血液、超音波、妊娠糖尿病等重要檢查，幫助醫療團隊與孕婦全方面掌握先天與後天的潛在健康風險因素。
產後照護更重要！期望共創友善生育環境
陳震宇醫師也強調，生產後絕不代表階段性任務結束，產後照護同樣相當重要。產後6至8周左右，產婦子宮會進入恢復期，非常需要細心觀察與照顧。除了子宮需要長時間恢復，若孕期曾經發生妊娠糖尿病或高血壓，血糖與心肺功能問題，應長期性追蹤；哺育母乳的媽媽們，也常會有乳腺炎或傷口感染等困擾。此外，不僅生理疾病，產後憂鬱症也經常困擾媽媽們，心理上非常需要強力支持。
為了確保母親與孩兒的健康，仍建議民眾「適齡生育」，以減少生育計劃的阻礙與健康威脅。若生育計畫排程較晚的民眾也可先進行進行生殖能力檢查，以及時調整規劃。除了政府有補助不孕症治療以外，今日也有成熟的人工生殖技術與多元排卵針，可幫助醫師與民眾打造個人化的療程，也有望提升民眾再生下一胎意願。
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