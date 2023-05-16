豐中事件市府澄清未吃案　人本：女生不捨學弟自揭傷痛

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對於人本教育基金會和受害女生的指控，教育局表示，局長信箱於去年7月25日接獲陳情案1件、26日接獲教育部國教署來函陳情案1件，均為同一案情，並無陳情8次。當時陳情內容僅提到學校學務人員常騷擾女學生，未提到受騷擾的人、事等資訊，教育局於7月29日以公文函請學校積極調查。
學校8月8日回報查處情形，指出由於陳情人內容所述涉霸凌、騷擾等字眼，提及導師及科任老師等重要關係人，事關重大建議陳情人或由法定監護人向學校學務處提供有關事證。教育局隨即於8月9日回覆陳情人，同時提醒向學校申請調查並提供有關事證，以讓學校依規審理。
教育局表示，之後陳情人並未向學校申請調查；截至今年3月媒體報導她自述受學務人員性騷擾。教育局25日發函督促學校積極調查、校方31日召開性平會，決議受理並組成調查小組；4月12日訪談被害人、20日及27日訪談相關人、5月4日再次訪談被害人，但被害人不克出席，預計5月底訪談。教育局重申，任何學校性平案件都應依規定按程序調查，如有違法一定嚴懲嚴辨，教育局會持續緊盯學校調查進度，要求儘快產出調查報告，釐清真相。
人本表示，乙生在整個過程非常努力求助，遭到主任教官性騷擾後，在校內分別向美術老師、數學老師、學務處、校長秘書、校長申訴，老師曾試圖幫忙未果，校方不處理、學務主任設局陷害；乙生更以電話、信件向市政府陳情多達8次，市府卻只函轉文件或向受害者告知學校說法。
人本無法理解，集體犯罪結構的成員就在學務處裡面，校方回覆「建議陳情人或由法定監護人向學務處提供有關事證」，教育局也不覺得有問題？
人本透露，女生因經濟因素休學，復學時已成年，她比一般孩子堅強，面對性騷和刁難，自己求援、自己向主管機關申訴、向議員陳情，也自己去醫院看身心科。學校搬出「建議法定監護人提供事證」時，難道不用捫心自問，對一個學生一個月內記18支警告、告知學分不足拿不到畢業證書時，有想過和家長溝通嗎？從頭到尾家長只收到一張通知，就是和輕生甲生一樣的「言行有異懷疑吸毒」。
人本表示，女生怕媽媽擔心，回到家隻字不提，一直到學弟輕生事件後，才決定再次站出來揭發這些人惡行、也首度告訴媽媽，回學校讀書的一年半，她究竟遭遇了什麼事。
人本指出，乙生鼓起勇氣向他信任的主任、校長、甚至是教育局求助時，無法得到協助與輔導，而是羞辱、刁難，要乙生當作沒這回事。但凡只要有任何一人願意盡職責啟動調查、伸出援手，就有機會停止傷害。教育局現在的重點不該在釐清收到幾次正式來函，而是檢討整個結構出什麼問題？以及臺中的孩子究竟要控訴幾次，才能獲得公正的性平調查？
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110