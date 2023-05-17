比刷卡回饋還狂！全家初夏購物節　集章換百元購物金

炎炎夏日不管是消暑冰品還是來杯沁涼飲料，又或者肚子餓了想要飽餐一頓，無時無刻都想走入涼涼的便利商店買買買，全家便利商店聽見民眾的心聲了！祭出初夏購物節活動，希望可以幫民眾省省荷包，即日起到5月30號，只要到全家便利商店消費滿百都能參加消費集章趣活動，快來累積換購物金！
生活中心/綜合報導
這次針對全家會員，推出超狂回饋活動，只要全店單筆消費金額滿100元就送1章，集滿5章，就送100元全家便利商店購物金，可以在消費滿額時（150元）折抵使用，而且每位會員最多可以兌換四次，換句話說，只要活動期間持續集章，每人最高將會有400元的購物金，簡直比信用卡刷卡回饋還要划算！
民眾只要打開全家便利商店APP，點擊「集章趣」就能看到初夏購物節集章趣等多項任務活動，除了百元購物金之外，還可以透過集章搶5元飯糰金，即日起一直到6/13，購買任一金飯糰商品就可以獲得一個集章，累積滿2個章就可以獲得5元飯糰金，4個章可以免費兌換30元飯糰，6個章或8個章則是可以免費兌換45元與59元的飯糰。
另外也有補水飲料的集章趣活動，到5/30以前，指定的水、運動、提神飲料，任兩件可以獲得一個章，集滿3個章可以免費兌換指定飲料，集滿6個章可以兌換30元購物金（單一會員限定兌換兩次）。全家便利商店祭出各類集章趣活動，陪伴民眾度過炎炎夏日，想要替自己節省荷包的消費者，千萬不要錯過這波系列活動了！